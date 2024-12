Ta poslovni prenosnik postavlja nove standarde

Tu je nova generacija prenosnikov za poslovne uporabnike, ki z lahkoto opravlja naloge, o katerih lahko starejši modeli le sanjajo. In ko rečemo "starejši", se to nanaša tudi na lanske modele, ne le na prenosnike izpred nekaj let. Zakaj je ASUS ExpertBook P5 (P5405) tako zanimiv? Najbolj očitne so zmogljivosti, saj omogoča neprimerljivo hitrejše in lažje delo s pomočjo umetne inteligence, v kombinaciji z izboljšano varnostjo podatkov ter baterijo z neverjetno dolgo avtonomijo.

Kakovost in zanesljivost, ki ju redko najdemo

Vsi proizvajalci se hvalijo s kakovostjo svojih izdelkov, ASUS pa je šel še korak dlje in ponudil trden dokaz – certifikat vzdržljivosti MIL-STD 810H, saj je prenosnik prestal zahtevne teste po ameriških vojaških standardih. Visoka kakovost je ASUS-u omogočila, da za vse prenosnike ExpertBook jamči s 3-letno garancijo. Zanimivo je, da triletna mednarodna garancija velja tudi za baterijo, kar je zelo, zelo redko in predvsem pohvalno. Glede na to, da je družina prenosnikov ExpertBook namenjena poslovnim uporabnikom, ki prenosnik potrebujejo ves čas, ASUS ponuja še eno zanimivo storitev – "Next Business Day On-Site Service" oziroma popravilo prenosnika na lokaciji stranke že naslednji delovni dan. V primeru težav s prenosnikom bo servisni tehnik prvi delovni dan kontaktiral uporabnika in prišel na naslov njegovega podjetja ter odpravil težavo. Zaradi vsega naštetega je ExpertBook P5 zanesljiva naprava in prava izbira za poslovne uporabnike.

TOPS

Pozabite na število jeder in gigaherce. Najpomembnejše vprašanje, ki si ga morate zastaviti, če ta hip kupujete prenosni računalnik, je, koliko TOPS zagotavlja procesor. ASUS ExpertBook P5 ima vgrajen najnovejši procesor Intel Core Ultra 7 (Series 2), ki zagotavlja do 47 TOPS. Kaj je TOPS in zakaj je pomemben? Število TOPS (kratica pomeni bilijon operacij na sekundo) je nova enota, ki se uporablja za merjenje, kako hiter je nevronski del procesorja (NPE). NPE je odgovorna za izvajanje nalog umetne inteligence. Z več kot 40 TOPS ExpertBook P5 sodi v majhno skupino prenosnih računalnikov z oznako Copilot+. Natančneje, kmalu bo uradno postal računalnik Copilot+, ko bo uporabnikom na voljo nadgradnja operacijskega sistema Windows 11, ki bo prinesla številne zanimive funkcije, pospešene z umetno inteligenco.