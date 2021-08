Ta revolucionarna prenosna klima vam pomagala, da boste to poletje ostali dodobra ohlajeni

Spodaj preberite zakaj ta naprava, ki se je prodala že v več kot 100.000 enotah po vsem svetu, tako hitro pridobiva na priljubljenosti in povsod postaja prodajni hit.

Letos se nam obeta dolgo, vroče in neprijetno poletje. Ne glede na to, kje živite, lahko poletne temperature v vašem domu ali pisarni postanejo nevzdržne.

Standardni klimatski sistemi za nas niso dobri!

Okenske klima naprave prinašajo večje stroške ob namestitvi in vzdrževanju. Zavzamejo preveč prostora in povzročajo hrup.

Stenske klimatske naprave so tako drage kot okenske, za nameček pa morate pri namestitvi narediti luknje v stene. V vlažnem in izredno vročem okolju niso tako koristne, poleg tega pa jih je treba redno vzdrževati.

Kaj pa ventilatorji? Električni ventilatorji so nekoliko cenejša rešitev, vendar so hrupni in pihajo le okoli že vročega zraka. Z njimi vam ne bo uspelo učinkovito hladiti sob.

Kaj pa, če obstaja drug način?

Z AirClima Q se lahko poslovite od nevzdržnih poletnih temperatur. Ta čarobna klima je hitro postala pravi prodajni hit saj kar leti s polic.

Idealna naprava za vroče in vlažne dneve in noči! Poglejmo si zakaj…

UVELJAVI 50% POPUST IN PREVERI RAZPOLOŽLJIVOST >>>

Predstavljamo AirClima Q - V le nekaj minutah ohladi vsako sobo

AirClima je naslednja generacija klimatskih naprav!

Hitro ohladi, navlaži in očisti topel zrak iz vaše sobe ter tako poskrbi za dotok svežega, hladnega in čistega zraka!

Zahvaljujoč kompaktni in prenosni zasnovi lahko klimo uporabljate v pisarni, doma, v garaži in celo v vašem avtu!

Vse, kar morate storiti, je, da v napravo vlijete hladno vodo in jo nato vklopite!

Brez stroškov namestitve in vzdrževanja, poleg tega pa je naprava izjemno tiha. To je zagotovo velika prednost, ko spite ali delate!

Spodaj najdete hiter prikaz delovanja naprave: