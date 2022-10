'Steber razumemo kot lupino brez vsebine, ne vemo, kaj vsebuje'

Lupina brez vsebine. Tako idejo o posebnem plačnem stebru komentirajo sindikati drugih zaposlenih v zdravstvu. Tudi sami so se udeležili pogajanj na ministrstvu za zdravje, na katerem naj bi jih seznanili s podrobnostmi dogovora med Fidesom in vlado. Zaposleni v zdravstvu so jasni - če ta plačni steber pomeni nov zakon o plačah v zdravstvu, kjer je izključeno kolektivno pogajanje, bomo ostro proti. Razburja jih tudi dejstvo, da so se o tako pomembni sistemski spremembi dogovarjali le z eno skupino. Bodo novi plačni stebri zdaj nastajali še v šolstvu ali sodstvu, se sprašujejo sindikati.

Eno uro po podpisu sporazuma o prekinitvi stavke so za pogajalsko mizo na ministrstvu za zdravje sedli še sindikati zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu. In svežo novico o dogovoru med Fidesom in vlado, ki so ga zdravniki označili za zgodovinskega, komentirali.

Irena Ilešič Čujovič, predsednica sindikata zdravstva in socialnega varstva razlaga: "Ta trenutek razumemo ta steber kot lupino brez vsebine. Mi ne vemo, kaj vsebuje." In se sprašujejo, ali so s tem zdravniki sploh dobili, za kar so se pogajali. "Če steber pomeni nov zakon o plačah v zdravstvu, kjer je izključeno kolektivno pogajanje za to - ker bomo izločeni kot socialni partnerji - na to ne bomo pristali," še dodaja.

icon-expand Zdravnik FOTO: Shutterstock