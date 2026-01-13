'Ta teden prijazno opozarjamo, naslednji teden kaznujemo'

Z novim letom se je parkiranje v Ljubljani občutno podražilo. Ljubljanska občina je z 12. januarjem med drugim uvedla nočno tarifo, ki znaša dva evra na noč.
Spremembe pa so doletele tudi gosto naseljeno Štepanjsko naselje, kjer kritično primanjkuje parkirišč, in območje naselja Galjevica 2 ob dolenjski železnici.
Prebivalci obeh naselij lahko v t. i. poskusnem obdobju pridobijo brezplačno dovolilnico, ki bo veljala do konca junija, nato pa bo plačljiva skladno s cenikom za različne cone. Do danes so na občini izdali 1900 dovolilnic za Štepanjsko naselje in 190 za Galjevico.
Ljubljanski župan Zoran Janković je na današnji novinarski konferenci znova ocenil, da bo po novem plačljivem režimu na območju za okoli četrtino več razpoložljivih parkirnih mest za stanovalce, ki jim danes mesta zasedajo dnevni migranti in drugi.
Na pozive prebivalcev, da bi morala občina namesto zaračunavanja parkirnine zagotoviti večje število parkirišč, župan odgovarja, da to ni mogoče, saj je Štepanjsko naselje prenasičeno z avtomobili. Se bodo pa parkirna mesta po njegovem mnenju sprostila že prihodnji teden, ko bodo redarji začeli izdajati globe za neplačilo parkirnine. "Ta teden prijazno opozarjamo, potem bomo kaznovali," je opozoril.
Nadzor redarjev bo predvsem usmerjen v voznike, ki parkirajo na zelenih površinah. V lanskem letu so v naselju izrekli 656 glob, večino zaradi nepravilnega parkiranja.
Janković je ob tem prebivalce stanovanjskih blokov ob Nusdorferjevi ulici, ki so po sodni poti parkirišča pridobili v svojo last, pozval, naj čim prej pridobijo potrebno dokumentacijo in postavijo rampo. "Hitro se bo ugotovilo, da tam lahko parkiraš, ker mi ne bomo posegali. Kaj bodo storili, je njihova stvar, ampak mirno jim svetujem: postavite si rampo," je dejal.
Župan je ob tem napovedal, da se bodo sprememb parkirne politike lotili tudi na sosednjih Fužinah, predvidoma še letos jeseni.
