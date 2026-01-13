'Ta teden prijazno opozarjamo, naslednji teden kaznujemo'

Z novim letom se je parkiranje v Ljubljani občutno podražilo. Ljubljanska občina je z 12. januarjem med drugim uvedla nočno tarifo, ki znaša dva evra na noč.

Spremembe pa so doletele tudi gosto naseljeno Štepanjsko naselje, kjer kritično primanjkuje parkirišč, in območje naselja Galjevica 2 ob dolenjski železnici.

Prebivalci obeh naselij lahko v t. i. poskusnem obdobju pridobijo brezplačno dovolilnico, ki bo veljala do konca junija, nato pa bo plačljiva skladno s cenikom za različne cone. Do danes so na občini izdali 1900 dovolilnic za Štepanjsko naselje in 190 za Galjevico.

Ljubljanski župan Zoran Janković je na današnji novinarski konferenci znova ocenil, da bo po novem plačljivem režimu na območju za okoli četrtino več razpoložljivih parkirnih mest za stanovalce, ki jim danes mesta zasedajo dnevni migranti in drugi.