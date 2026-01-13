Naslovnica
Slovenija

'Ta teden prijazno opozarjamo, naslednji teden kaznujemo'

Ljubljana, 13. 01. 2026 12.33

Avtor:
M.S.
Tabla za parkiranje v Štepanjskem naselju

V najgosteje poseljenem ljubljanskem naselju vlada nezadovoljstvo zaradi uvedbe plačljivega parkiranja in sistema dovolilnic. Župan Zoran Janković je prepričan, da bo nova ureditev prispevala k večji dostopnosti parkirišč v naselju, kljub temu pa opozarja, da čudežne rešitve ni, saj je soseska preobremenjena z vozili. Do danes so sicer za to območje izdali 1900 dovolilnic, globe pa bodo redarji začeli izdajati predvidoma v prihodnjem tednu.

Z novim letom se je parkiranje v Ljubljani občutno podražilo. Ljubljanska občina je z 12. januarjem med drugim uvedla nočno tarifo, ki znaša dva evra na noč. 

Spremembe pa so doletele tudi gosto naseljeno Štepanjsko naselje, kjer kritično primanjkuje parkirišč, in območje naselja Galjevica 2 ob dolenjski železnici.

Prebivalci obeh naselij lahko v t. i. poskusnem obdobju pridobijo brezplačno dovolilnico, ki bo veljala do konca junija, nato pa bo plačljiva skladno s cenikom za različne cone. Do danes so na občini izdali 1900 dovolilnic za Štepanjsko naselje in 190 za Galjevico.

Ljubljanski župan Zoran Janković je na današnji novinarski konferenci znova ocenil, da bo po novem plačljivem režimu na območju za okoli četrtino več razpoložljivih parkirnih mest za stanovalce, ki jim danes mesta zasedajo dnevni migranti in drugi.

FOTO: Damjan Žibert

Na pozive prebivalcev, da bi morala občina namesto zaračunavanja parkirnine zagotoviti večje število parkirišč, župan odgovarja, da to ni mogoče, saj je Štepanjsko naselje prenasičeno z avtomobili. Se bodo pa parkirna mesta po njegovem mnenju sprostila že prihodnji teden, ko bodo redarji začeli izdajati globe za neplačilo parkirnine. "Ta teden prijazno opozarjamo, potem bomo kaznovali," je opozoril.

Nadzor redarjev bo predvsem usmerjen v voznike, ki parkirajo na zelenih površinah. V lanskem letu so v naselju izrekli 656 glob, večino zaradi nepravilnega parkiranja.

Janković je ob tem prebivalce stanovanjskih blokov ob Nusdorferjevi ulici, ki so po sodni poti parkirišča pridobili v svojo last, pozval, naj čim prej pridobijo potrebno dokumentacijo in postavijo rampo. "Hitro se bo ugotovilo, da tam lahko parkiraš, ker mi ne bomo posegali. Kaj bodo storili, je njihova stvar, ampak mirno jim svetujem: postavite si rampo," je dejal.

Župan je ob tem napovedal, da se bodo sprememb parkirne politike lotili tudi na sosednjih Fužinah, predvidoma še letos jeseni.

KOMENTARJI49

Spijuniro Golubiro
13. 01. 2026 13.10
Kaj se pa repenči. Delali bomo kar hočemo. Zastups?
Odgovori
0 0
Rožle Patriot
13. 01. 2026 13.07
Na prvem mestu so mu srbski apetiti ... --- Tak si zasluži samo še izgon !!!
Odgovori
+3
3 0
bazilika555
13. 01. 2026 13.06
Ne vem , čemu tukaj toliko razburjenja in kritike policistov??? Je res toliko voznikov nekulturnih, nevzgojenih in "prekrškarjev"? V več kot 30. letni vozniški "karieri" sem plačal le dve napačni parkiranji. Pa sem se 2o let vsak dan vozil 70 km. Torej, vemo, kje je problem...
Odgovori
0 0
ptuj.si
13. 01. 2026 13.03
Tu pa levake represija ne moti??
Odgovori
+2
5 3
bazilika555
13. 01. 2026 13.07
O čem ti to?
Odgovori
0 0
ptuj.si
13. 01. 2026 13.08
Preberi članek.
Odgovori
0 0
2mt8
13. 01. 2026 13.03
Bolj ko tolče Ljubljančane z draginjo in kaznimi, več glasov dobi. Na srbskih forumih po balkanu vsi umirajo od smeha na to temo 🤣🤣🤣
Odgovori
+1
3 2
StayALive
13. 01. 2026 13.02
Za nasilje bodo poskrbele drug teden enote republike srbske kot privatna varnostna služba MOL !
Odgovori
+3
5 2
bazilika555
13. 01. 2026 13.07
In kaj ima tvoj zapis s temo?
Odgovori
0 0
Rick Sanchez
13. 01. 2026 13.00
"Parkirna hiša"
Odgovori
+1
1 0
Q..."""...Q
13. 01. 2026 13.00
Bo jankovič zrihtal še kakšen solidarnostni prispevek pa nebo problema ko bo 1h parkiranja 20eur
Odgovori
-4
0 4
TAJ2
13. 01. 2026 12.59
Kako si to predstavljate, da bi vam mesto moralo zagotoviti brezplačno parkiranje za avto. Še čudno, da ne kupite kuhinjo ali omare za dnevno sobo in zahtevate, da vam Jankovič zrihta prostor za postavitev.
Odgovori
+4
6 2
Aleksei Kaar
13. 01. 2026 12.58
Če lohk Trump, pol lohk tut on :-)
Odgovori
+0
3 3
Spamerske tendence
13. 01. 2026 13.01
tudi jaz sem takoj potegnil to paralelo
Odgovori
-4
0 4
BBcc
13. 01. 2026 12.58
Kako lepo je v Ljubljani.
Odgovori
+2
3 1
bazilika555
13. 01. 2026 13.08
In še lepče brez avtov...
Odgovori
0 0
Tomvojo
13. 01. 2026 12.57
Včasih ko je bil hokej v Tivoliju parkingi zastojn in veliko jih je bilo.
Odgovori
+3
3 0
Spamerske tendence
13. 01. 2026 13.00
20 let nazaj je bilo prakiranje popolnoima zastonj povsod po Ljubljani razen v garažni hiši. Pa bistveno več je bilo prostora ker niso bili povsod količki
Odgovori
+3
3 0
Spamerske tendence
13. 01. 2026 13.02
Pa ni bilo bistvene razleke v količini vozil leta 2005
Odgovori
-1
0 1
bazilika555
13. 01. 2026 13.09
Oooo, si ga pa fajn v kamen! Malo poguglaj.
Odgovori
0 0
proofreader
13. 01. 2026 12.54
Ko bo župan Luka Mesec bo znesek odvisen od prihodkov in cene avtomobila. Solidarno pa to.
Odgovori
+6
6 0
proofreader
13. 01. 2026 12.54
Kako pa si je Zoki lahko kar prilastil parkirišča? To je res nenavadno.
Odgovori
+7
7 0
kala 09
13. 01. 2026 12.54
Prodam 1900 gajbic.
Odgovori
+3
4 1
BBcc
13. 01. 2026 12.58
Gajbičarji.
Odgovori
-1
0 1
2mt8
13. 01. 2026 12.52
Naj še pove, na koliko zasebnih parkingov je postavil parkomate ki jih je kasneje moral umaknit...
Odgovori
+7
8 1
Wolfman
13. 01. 2026 12.48
Naslednjič pa si izvolte svojega lovenca s slovenskim poreklom, ne pa slovenca s srbijanskim poreklom!
Odgovori
+4
5 1
orthodox rs
13. 01. 2026 12.53
Vooov bravo jih je bilo kar veliko, se hujsi kot on...lahko noc poreklo, ki si ga lahko izberemo a ne...
Odgovori
-2
1 3
CelyCely
13. 01. 2026 12.57
Ker slovenec ne bo delal red? No po izkušnjah s prejšnjimi, res ne bi bilo nič od njih.
Odgovori
0 0
Teedd
13. 01. 2026 12.48
En teden bo samo "prijazno" opozarjal? Ma kera dobra duša je ta Janković. Ti gre kr na jok.
Odgovori
+13
13 0
