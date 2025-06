Ta teden v Ljubljano prihaja Evropski oblikovalski festival

Program festivala bo med drugim spremljala glavna razstava v atriju Mestne hiše, kjer bodo svoja dela razstavljali nekateri najbolj ikonični ustvarjalci iz Slovenije in republik nekdanje Jugoslavije. V Cukrarni pa bo za ogled na voljo razstava Greetings from Sarajevo priznane skupine Trio Sarajevo.

"Ponosni smo, da v Slovenijo prihaja dogodek tako velikih razsežnosti. EDF pomeni, da se Ljubljana postavlja ob bok vodilnim evropskim prestolnicam umetnosti in kulture ter nudi platformo za izmenjavo idej med generacijami," pravi Radovan Arnold, predsednik Fundacije Brumen, ki skupaj z Evropskim oblikovalskim združenjem organizira letošnji festival.

Obiskovalci bodo lahko z eno vstopnico dostopali do predavanj, razstav in delavnic po celotni Ljubljani. Grand hotel Union bo gostil osrednjo konferenco, kjer bodo nastopili vrhunski govorniki, kot sta Petra Černe Oven in Nejc Prah. Med razstavami pa posebej izstopajo tudi dela študentov Fakultete za dizajn, Naravoslovnotehnične fakultete in Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, ki bodo razstavljena na različnih lokacijah v Ljubljani.

Za bolj aktivne obiskovalce so organizatorji pripravili Typo Walk z Domnom Frasom, kjer boste lahko odkrivali tipografske posebnosti ljubljanskih ulic, in Design Walk, ki nudi vpogled v delo nekaterih najvidnejših slovenskih studiev.

EDF je mestni praznik ustvarjalnosti, enkratna priložnost za ogled vrhunskih evropskih del in hkrati priložnost za srečanje z ustvarjalci, ki spreminjajo svet vizualne kulture.

Več informacij in vstopnice: www.europeandesign.org.





Naročnik oglasne vsebine je Fundacija Brumen.