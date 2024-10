Ta trgovec je otrokom Botrstva namenil več kot milijon evrov

Sodelovanje Zveze Anita Ogulin & ZPM in HOFERja sega že v leto 2014. V tem času je HOFER skupaj s kupci programu Botrstvo v Sloveniji namenil več kot milijon evrov. Več o tem, na kakšen način pomagajo otrokom in kaj jim to pomeni, nam je ob tem mejniku zaupala Tina Lamovšek iz Zveze Anita Ogulin & ZPM.

Desetletno sodelovanje in podpora podjetja HOFER temelji na prizadevanju, da si vsi otroci zaslužijo boljšo prihodnost. Zato so od leta 2014 izvedli številne dobrodelne projekte, kot so botrovanje vseh HOFERjevih trgovin, Nasmeškotek, Vrečka dobrote, 1, 2, 3, GREMO!, FerFud, prodaja dobrodelnih izdelkov, kot so medvedki, pisala, ročne lutke itn. Pred dvema letoma pa je HOFER ustanovil še Sklad SKUPAJ za FER otroštvo in vanj tudi letos prispeval 65.000 evrov. V okviru tega sklada pomagajo otrokom Botrstva v vseh fazah odraščanja – od malčkov do dijakov.

HOFER skupaj s kupci programu Botrstvo v 10 letih namenil več kot milijon evrov. FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

"Nihče si ob začetku sodelovanja ni predstavljal, da bo naš skupni znesek za podporo otrokom Botrstva nekoč presegel milijon evrov. Izjemno smo ponosni na to sodelovanje, ki bogati obe strani. Hvala Botrstvu za vso pomoč, ki jo namenjajo otrokom, mladostnikom in družinam, ter hvala vsem našim kupcem, ki so z nakupom Nasmeškotka ali Vrečke dobrote ali poslanega sms-a FEROTROSTVO5 na 1919, prispevali svoj kamenček v mozaik te srčne zgodbe," je povedal Bor Trček, vodja za trajnost in zagotavljanje kakovosti izdelkov pri podjetju HOFER. Pogovor s Tino Lamovšek iz Zveze Anita Ogulin & ZPM Podatki statističnega urada RS kažejo, da se je izpostavljenost tveganju revščine od leta 2014 do 2023 znižala za 12 odstotkov. Ali tudi vi v praksi zaznavate, da je revščine manj? Številke ne pomenijo veliko, če je na drugi strani družina, ki nujno potrebuje pomoč. Družina, ki se je trudila shajati vrsto let, ki je na začetku to celo skrivala, a potem ugotovila, da ne zmore. Nasploh opažamo, da družine svoje stiske ohranjajo za štirimi stenami, nato pa se te začnejo poglabljati. Šele ko res ne zmorejo več, ko so že vse preizkusili, pridejo do nas. In takrat je tudi reševanje te stiske težje in daljše. Zato mi ne zaznavamo, da je revščine manj, zaznavamo pa različne oblike stisk.

Kdo so tisti, ki najbolj potrebujejo vašo pomoč? Že vrsto let opažamo, da se čedalje več zaposlenih sooča z revščino. Pri nas velja stereotip, da tisti, ki so zaposleni, ne potrebujejo pomoči. Ni res, potrebujejo jo, ker imajo prenizke dohodke. Taki osebi je težko slišati: 'Saj bo šlo, saj si zaposlen.' Ne, ne gre. Obračajo cente in poskušajo narediti čudeže iz njih, a ne gre.

10 let dobrodelnih projektov HOFERja za podporo programu Botrstvo v Sloveniji FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand