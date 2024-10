Ta trgovec je podprl najmlajše selekcije več kot 100 nogometnih klubov

Benjamim Šeško, Erling Haaland, Lionel Messi ... Veliko otrok sanja o tem, da bodo nekoč veliki nogometni zvezdniki. Pot do tja je seveda dolga in zahtevna, a vsaka od teh poti ima tudi svoj začetek, ki naj bo igriv in spodbuden. HOFER se je odločil podpreti te začetke, mlade nogometaše in nogometne dogodke po Sloveniji, za kar bo namenil 100 tisoč evrov.

HOFER bo za podporo mladim nogometašem iz več kot 100 amaterskih nogometnih klubov in dogodke namenil 100.000 evrov. FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Nogomet ni le igra, ki navdušuje množice, ampak predvsem povezuje in spodbuja številne mlade ter jih uči fair playa. In ker so pri HOFERju fer do kupcev, sodelavcev in dobaviteljev, pa tudi do družbe in okolja, bodo podprli najmlajše selekcije iz več kot 100 amaterskih nogometnih klubov. Z Zavodom ŠIRC so zasnovali projekt z namenom, da bi mlade na območju vseh 9 medobčinskih nogometnih zvez spodbujali v športnem in zdravem duhu ter pri krepitvi fer vrednot, kot so povezovanje in sodelovanje ter fair play. To pomeni, da na nogometnih zelenicah ne bodo v ospredju rezultati, saj jih ne bodo beležili, ampak športna, poštena in spoštljiva igra.

Na prvih dogodkih se je zbralo več kot 1100 mladih nogometašev iz 60 klubov. FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Na prvih dogodkih več kot 1100 mladih nogometašev V sklopu tega sodelovanja bodo med drugim v enem letu organizirali 10 dogodkov HOFER festivala nogometa in zabave. Prvi štirje so bili v Mariboru, Murski Soboti, Lendavi in Šmarju pri Jelšah, kjer se je bralo več kot 1100 otrok, starih med 7 in 9 let, iz več kot 60 klubov iz Maribora z okolico, Prekmurja, Pomurja, Koroške, Slovenskih goric, Dravskega polja, Celja in Savinjske doline. Mlade nadobudneže so na festivalu pozdravili tudi znani obrazi iz nogometnega sveta, v Mariboru denimo kapetan NK Maribor Branik Martin Milec in nekdanji vrhunski mariborski nogometaš Amir Karić. Otroci so se ob nogometu pomerili tudi na poligonu, igrali na napihljivem vodnem nogometnem igrišču, se sladkali s palačinkami in pozdravili maskoto Ferda. Z naslednjimi tovrstnimi dogodki bodo nadaljevali spomladi.

Kapetan NK Maribor Branik Martin Milec (desno) in Dejan Germič (levo), predsednik MNZ Maribor in podpredsednik NZS. FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

"Nogomet je najbolj množičen šport v Sloveniji in veseli nas, da tudi ob vseh aktivnih uspehih reprezentančnega in klubskega nogometa navdušenje nad njim še narašča. To med drugim dokazuje prvi dogodek v Malečniku, kjer smo združili več kot 450 otrok. Finančna podpora HOFERja prav tem najmlajšim selekcijam zagotovo veliko pomeni, saj si vsi želimo zagotoviti še bolj zdravo okolje za razvoj naših otrok," je po prvem dogodku povedal Dejan Germič, predsednik MNZ Maribor in podpredsednik Nogometne zveze Slovenije. Pri največjem diskontnem trgovcu v Sloveniji so dodali: "Pri HOFERju smo radi fer, pa ne le do kupcev, sodelavcev in dobaviteljev, temveč želimo tudi vračati v okolje, v katerem delujemo. Najmlajše nogometaše bomo podprli, ker jih želimo spodbuditi, da živijo, trenirajo in se igrajo v športnem in zdravem duhu ter krepijo fer vrednote in fair play."

Naslednji dogodki bodo spomladi 2025. FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand