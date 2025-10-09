Ta trgovec preseneča – namesto akcij nižje redne cene

"Naš cilj je, da vsem kupcem nudimo nizke redne cene vsak dan in jim poenostavimo nakupovanje, kar pomeni, da jim ostane več časa za ljudi in stvari, ki jim prinašajo veselje," pravijo pri Hoferju. V praksi to pomeni, da kupcem ne bo treba več načrtovati, kdaj bodo ulovili akcijsko ceno, saj so nizke cene zdaj stalnica. "Nizke, akcijske cene ne bodo na voljo samo dan ali dva ali en teden, kar zelo otežuje načrtovanje nakupov, temveč vedno," pojasnjujejo pri največjem slovenskem diskontu.
Osvežujoč pristop trgovca
Potrošniki smo danes nenehno izpostavljeni oglasom o akcijah, karticah zvestobe, kuponih, zbiranju nalepk, kar pogosto povzroča pritisk in stres, da le ne bomo česa zamudili. Zato je Hoferjev pristop osvežujoč – enostavno nakupovanje z zagotovljeno nizko ceno vsak dan in brez skrbi glede zamujenih akcij in popustov. "Zavedamo se, da je čas denar in da je naša vrednota - enostavnost vse višje na prioritetni lestvici ljudi v tem hektičnem svetu, polnem dražljajev," pravijo v podjetju in dodajajo, da želijo s tem kupcem podariti več časa za stvari, ki so zares pomembne – družino, prijatelje, prosti čas.
Mnogi kupci med Hoferjevimi prednostmi izpostavljajo tudi to, da za vse veljajo enaka pravila. "Vse naše nizke redne cene veljajo za vse kupce, ne samo za imetnike kartice, za tiste, ki so v mobilni aplikaciji aktivirali kuponček, ki so zbrali dovolj nalepk ali prišli po nakupe točno v torek ali so določene starosti," pojasnjujejo.
Redna znižanja tudi za več deset odstotkov
Pri diskontnem trgovcu hkrati poudarjajo, da bodo kupcem še vedno zagotavljali odlične nakupe, vendar z nižjimi rednimi cenami. Tako je margarina za zniževanje holesterola cenejša kar za 60 odstotkov, instant ječmenova kava za 59, alkalne baterije AAA za 46 odstotkov in priljubljeno ekstra deviško oljčno olje za 32 odstotkov. Kako je to mogoče? Pri Hoferju so našteli tri razloge: skupna prizadevanja z dobavitelji, skrbno izbrana ponudba lastnih blagovnih znamk in nenehna optimizacija poslovanja – od procesov, transportnih poti, embalaže do oglaševanja. S tem ustvarijo prihranke, ki jih pretopijo v nižje cene.
Kakovost Hoferjevih blagovnih znamk
Hoferjevo ponudbo poleg nizkih rednih cen odlikuje tudi kakovost njihovih izdelkov lastnih blagovnih znamk, ki jih imajo v redni ponudbi že okoli 90 odstotkov. Pri teh so, kot poudarjajo, vpleteni v celoten proces, od izbora dobaviteljev, kakovostnih sestavin in sestave receptur do preverjanj kakovosti, ki pogosto še presega zakonska določila ali uveljavljene standarde. Ker Hofer stroške teh izdelkov lahko načrtuje in spremlja skozi celoten proces, mu to omogoča ustvarjanje prihrankov, ki jih prelije v še nižje redne cene.
Naročnik oglasne vsebine je Hofer.