Ta trik napne kožo in nudi botoks učinek!

Si tudi vi želite gladke in napete kože? So se na vašem obrazu začele pojavljati gubice in linije, ki jih želite zakriti? Uporaba botoksa za glajenje gub je lahko zelo boleča, draga in neprijetna. Na dolgi rok pa celo škodljiva in nezdrava. Spoznajte trik, s katerim lahko dosežete botoks učinek in napeto, zdravo ter gladko kožo.

icon-expand

icon-expand

Uporaba botoksa je lahko škodljiva Ob uporabi botoksa se lahko pojavijo številni stranski učinki, ki so lahko zelo neprijetni. Glavoboli, bolečine v vratu, sprememba glasu, suha usta ali oči in celo težave z dihanjem in požiranjem. Ob prezgodnji uporabi, lahko botoks tudi pospeši proces staranja, saj zaradi izgube mišične mase pride do še večjega pojava gub. Vas zanima trik, s katerim se boste znebili nadležnih gub kar doma? Brez bolečin ali stranskih učinkov, z velikim prihrankom. Gub in linij se lahko znebite z uporabo kreme proti gubicam. Patentirana anti-wrinkle formula je profesionalna klinično preizkušena terapija proti gubam in staranju kože. Koži daje prožnost in izboljšuje njen tonus.

icon-expand

Spoznajte ključno sestavino krem proti gubicam Hialuronska kislina je naravna sestavina človeškega telesa, najdemo jo v tekočini okoli očesnega zrkla, vezivnih in živčnem tkivu, koži ter sklepih. Njeno delovanje najučinkovitejše vpliva na elastičnost kože, sodeluje v procesih nastajanja kolagena in elastina, skrbi pa tudi za vlaženje in čvrstost kože. Ima izjemno dobro sposobnost zadrževanja vode v tkivih, saj lahko zadrži tudi do 1000-kratno maso vode glede na lastno težo. Pomanjkanje hialuronske kisline pa najhitreje opazimo kot suho kožo, neelastičnost ter s pojavom gub. Ko se koža stara, naše celice tvorijo manj hialuronske kisline, obstoječa pa se začne razkrajati. To lahko povzroči suhost kože in je tudi eden od dejavnikov, ki so odgovorni za vidne znake staranja kože, kot so drobne linije in gube, izguba volumna in izguba prožnosti. Kozmetika z vsebnostjo hialuronske kisline je primerna za vse tipe kože, vendar velja pri izbiri hialurona biti previden, saj hialuron iz kitajskega uvoza ni vedno klinično preizkušen, zato lahko privede do alergijskih reakcij. Izberite kremo proti gubicam Lux-Factor 4D Hyaluron, ki vsebuje 100 % naravno hialuronsko kislino evropskega porekla, ki je dermatološko potrjena.

icon-expand

Trik, ki vam vzame le minuto vašega časa Poizkusite trik, ki vam bo v le 2-4 tednih nudil mladostnejši videz in gladko ter napeto kožo, vzel pa vam bo le minuto vašega časa. 1. PRED UPORABO NEŽNO OČISTITE OBRAZ, VRAT IN DEKOLTE. Za čiščenje obraza uporabite neagresivne izdelke. Poskrbite, da dobro odstranite ličila, še posebej zvečer, saj mašijo pore in lahko povzročijo kožne madeže. 2. NANESITE TANKO PLAST KREME NA CELOTEN OBRAZ. Z nežnimi krožnimi gibi vmasirajte kremo v kožo. Kremo 4D HYALURON lahko uporabljate tudi na vratu in dekolteju. Primerna je tudi za nego okrog oči. 3. PUSTITE, DA SE KREMA VPIJE. Počakajte nekaj sekund, da se krema vpije, nato pa lahko normalno nadaljujete z nanosom ličil. Krema 4D HYALURON je tudi odlična podlaga za ličila, saj ima lahko teksturo in ne pušča mastnih sledi. Ob redni uporabi kreme Lux-Factor 4D Hyaluron, bo vaša koža zaščitena, napeta in brez gubic. Brez uporabe bolečega botoksa lahko izgledate tudi 10 let mlajše.

icon-expand

Kdaj je pravi čas za začetek uporabe pomlajevanih krem? Se tudi vi sprašujete, kdaj je pravi čas za začetek uporabe pomlajevalnih izdelkov? Pri 25. letu starostu se pri večini začnejo pojavljati prvi vidni znaki staranja kože, ki jih lahko zatremo in dobro skrijemo s pravočasnim ukrepanjem. Učinkovito vlaženje kože po 20. letu pomaga upočasniti staranje kože, redna uporaba vlažilnih krem za obrazno nego pa je pomembna skozi vsa obdobja.

icon-expand