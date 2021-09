Ta vikend na 13. Sladko Istro v Koper

Letos se bo na festivalu sladic Sladka Istra predstavilo približno 50 ponudnikov sladkih izdelkov, društev, vinarjev, pivovarjev, slaščičarjev, čebelarjev in drugih sladkih razstavljavcev z območja slovenske Istre. Ti bodo na stojnicah med 9. in 19. uro v zameno za degustacijske kupone ponujali najrazličnejše sladke izdelke. Med temi zagotovo ne bodo manjkale fritule, kroštole, supe in ostale istrske sladice, na svoj račun pa bodo prišli tudi ljubitelji čokolade, sladkih vin, medenih izdelkov in drugih sladkih dobrot.

Vstop na prireditev bo v skladu z veljavnimi ukrepi prost, obiskovalci pa boste lahko z degustacijskimi kupončki, ki jih bo možno kupiti na sami prireditvi, na stojnicah okušali najrazličnejše sladke izdelke.

Cena kuponov, ki bodo na prodaj na info točkah na samem prizorišču, bo 3 evre za komplet degustacijskih kuponov za slaščice in 1 evro za posamični kupon za vinske degustacije in degustacije ostalih alkoholnih pijač. Vsak, ki bo kupil komplet degustacijskih kuponov, bo prejel tudi glasovnico za sodelovanje v nagradni igri Naj sladica Sladke Istre 2021. Med vsemi, ki bodo oddali svoj glas za izbrano sladico in njenega sladkega ponudnika, bodo izžrebali sladkega nagrajenca, ki bo prejel bon v vrednosti 150 evrov za nakupe v trgovinah Agrarie Koper, sladki ponudnik, čigar sladica bo razglašena za Naj sladico Sladke Istre 2021 po izboru občinstva, pa bo naslednje leto upravičen do brezplačne stojnice na 14. Sladki Istri.

Sicer bo oba dni dogajanje popestril tudi glasbeni program. V soboto, ob 17. uri bo nastopila skupina My name is Stevo Vujić, v nedeljo pa legendarna skupina Prizma.