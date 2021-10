Inšpektorji napovedali poostren nadzor spoštovanja pogoja PCT

Furs je okrepljen nadzor o izvajanju in preverjanju pogoja PCT začel že danes, zdravstveni inšpektorji pa bodo v okrepljenem številu na terenu med vikendom, in sicer po celotni državi, so napovedali. "V primeru ponovno ugotovljenih kršitev, bodo zavezanci takoj ustrezno sankcionirani z globami," opozarjajo na Fursu.

icon-expand Preverjanje PCT-pogoja FOTO: Aljoša Kravanja "Inšpektorji Finančne uprave RS v okviru nalog inšpekcijskega nadzora iz svoje pristojnosti na terenu izvajajo tudi nadzore glede pogoja PCT," so sporočili s Fursove službe za odnose z javnostjo. "Posebna pozornost je namenjena preverjanju izpolnjevanja PCT-pogoja pri zaposlenih delavcih inšpiciranega zavezanca za davek, kakor tudi preverjanju, ali izvajalci storitev ustrezno preverjajo izpolnjevanje PCT-pogoja pri uporabnikih storitev in obiskovalcih na prireditvah," so dodali. PREBERI ŠE Krek o zlorabi PCT-potrdil: To je zavrženo dejanje, ki bi se lahko kazensko preganjalo Z današnjim dnem bo Finančna uprava RS na celotnem območju države število tovrstnih nadzorov okrepila, napovedujejo. "V okviru poostrenih nadzornih aktivnosti bomo še enkrat obiskali tudi zavezance, ki smo jih v preteklosti že preverjali. V primeru ponovno ugotovljenih kršitev bodo zavezanci takoj ustrezno sankcionirani z globami," so še zapisali. Poostren nadzor napoveduje tudi Zdravstveni inšpektorat RS, in sicer "na območju celotne države". icon-expand