Črna kronika

Tabaković zavrača očitke o sodelovanju pri načrtovanju umora skesanca

Ljubljana, 26. 08. 2025 13.05 | Posodobljeno pred 11 dnevi

STA
Obdolženi Kosta Tabaković je na predobravnavnem naroku na mariborskem okrožnem sodišču zavrnil krivdo po obtožnici, ki mu očita sodelovanje v hudodelski združbi, ki naj bi načrtovala umor glavnega skesanca Kavaškega klana. Po trditvah tožilstva naj bi Tabaković sodeloval pri iskanju domnevne tarče umora.

Skesanec, ki naj bi ga združba nameravala umoriti, je Darko Nevzatović, ki je bil visoko pozicioniran v slovenski celici Kavaškega klana, a je leta 2020 postal tajni delavec policije, zaradi česar so ga dvakrat poskušali likvidirati.

Kot izhaja iz obtožnice, ki jo je višji državni tožilec Jože Levašič danes predstavil na mariborskem sodišču, je združba začela načrtovati umor, potem ko je ugotovila, da jo je Nevzatović razkril organom pregona. Vodila naj bi jo Dragan Knežević iz Črne gore in Filip Vrzić iz Srbije.

Združba naj bi najprej poskušala izvesti umor v Srbiji, a ko ji to ni uspelo, naj bi nameravala umoriti Nevzatovića v Sloveniji. Vrzić naj bi komuniciral z bratom obdolženega Tabakovića, Nenadom Tabakovićem, ki je po navedbah tožilstva na območju Maribora in Kopra nudil logistično podporo za izvedbo umora. Med drugim naj bi združbi ponudil tudi svojo hišo za izvedbo umora.

Kosta Tabaković je, kot izhaja iz obtožnice, sodeloval pri iskanju Nevzatovića, tudi preko žrtvine hčerke. Z bratom naj bi združbi med drugim priskrbela kolo in snemalne naprave.

"Bil je član hudodelske združbe, ki je prevažal prepovedano drogo. Bil je prijet in zaradi maščevanja je skupaj z bratom, ki je zdaj pokojni, iskal konkretnega skesanca, da bi ga poskušali umoriti. Iz dokazov nesporno izhaja, da ne bi šlo samo za to, da bi mu našteli kozje molitvice, ampak da bi ga likvidirali, lahko s strelnim orožjem, lahko z eksplozivom, vse to so imeli na voljo," je nadalje pojasnil tožilec.

Sojenje v zadevi Kavaški klan v Ljubljani februarja lani.
Sojenje v zadevi Kavaški klan v Ljubljani februarja lani. FOTO: POP TV

"Ne priznavam nobene krivde," je na očitke odgovoril obdolženi Kosta Tabaković, ki se brani s prostosti. Tožilstvo mu je za priznanje predlagalo kazen tri leta zapora, a tega ni sprejel.

Njegov zagovornik Boris Marčič je v izjavi za medije povedal, da ni dokazov, da bi Kosta Tabaković sodeloval pri očitanem kaznivem dejanju. Kot je dejal, je bil le nekaj dni pred tem, ko naj bi to storil, izpuščen iz pripora v Italiji.

Marčič je predlagal izločitev dokazov, pridobljenih s prikritimi preiskovalnimi ukrepi na podlagi francoskega preiskovalnega sodnika. Po njegovih trditvah so nezakoniti, med drugim ker so se izvajali zoper nedoločeno število neznanih oseb, ki so komunicirali preko aplikacije Sky, v skladu s slovensko zakonodajo pa bi morali že v času izdaje odredbe za takšne ukrepe obstajati utemeljeni razlogi za sum zoper posameznika. Po ocenah Marčiča je sporno tudi pridobivanje podatkov z omrežja Sky.

Tožilec Levašič je odgovoril, da so se podatki pridobivali v skladu s francosko zakonodajo in posledično smiselno z zakonodajo in ustavo Slovenije.

Medtem ko je današnji predobravnavni narok vodila sodnica posameznica Helena Melliwa, je obramba za nadaljevanje predlagala sojenje pred senatom.

Marčič je med drugim predlagal tudi zaslišanje drugih članov združbe, ki se omenjajo v obtožnici, tudi domnevne tarče umora Nevzatovića, da pove, če je opazil karkoli sumljivega.

Kaznivo dejanje hudodelskega združevanja je tožilstvo očitalo tudi Kostovemu bratu Nenadu, vendar je bil kazenski postopek zoper njega zaustavljen, ker je zaradi bolezni umrl.

Sprva jima je tožilec Levašič očital poskus umora, a je takšno obtožnico maja lani mariborsko okrožno sodišče zavrglo. Zoper še štiri člane združbe je preiskovalni sodnik po njegovih besedah uvedel preiskavo za kaznivo dejanje poskusa umora, a odločitev še ni pravnomočna. Knežević naj bi bil prijet v Franciji zaradi domnevnega umora v Črni Gori in je trenutno v postopku izročitve domovini.

Za kaznivo dejanje hudodelskega združevanja je zagrožena kazen od treh mesecev do pet let zapora.

