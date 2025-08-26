Tabaković zavrača očitke o sodelovanju pri načrtovanju umora skesanca

Skesanec, ki naj bi ga združba nameravala umoriti, je Darko Nevzatović, ki je bil visoko pozicioniran v slovenski celici Kavaškega klana, a je leta 2020 postal tajni delavec policije, zaradi česar so ga dvakrat poskušali likvidirati.

Kot izhaja iz obtožnice, ki jo je višji državni tožilec Jože Levašič danes predstavil na mariborskem sodišču, je združba začela načrtovati umor, potem ko je ugotovila, da jo je Nevzatović razkril organom pregona. Vodila naj bi jo Dragan Knežević iz Črne gore in Filip Vrzić iz Srbije.

Združba naj bi najprej poskušala izvesti umor v Srbiji, a ko ji to ni uspelo, naj bi nameravala umoriti Nevzatovića v Sloveniji. Vrzić naj bi komuniciral z bratom obdolženega Tabakovića, Nenadom Tabakovićem, ki je po navedbah tožilstva na območju Maribora in Kopra nudil logistično podporo za izvedbo umora. Med drugim naj bi združbi ponudil tudi svojo hišo za izvedbo umora.

Kosta Tabaković je, kot izhaja iz obtožnice, sodeloval pri iskanju Nevzatovića, tudi preko žrtvine hčerke. Z bratom naj bi združbi med drugim priskrbela kolo in snemalne naprave.

"Bil je član hudodelske združbe, ki je prevažal prepovedano drogo. Bil je prijet in zaradi maščevanja je skupaj z bratom, ki je zdaj pokojni, iskal konkretnega skesanca, da bi ga poskušali umoriti. Iz dokazov nesporno izhaja, da ne bi šlo samo za to, da bi mu našteli kozje molitvice, ampak da bi ga likvidirali, lahko s strelnim orožjem, lahko z eksplozivom, vse to so imeli na voljo," je nadalje pojasnil tožilec.