Table z zgodovinskimi imeni ulic in trgov v Kopru se bodo kmalu vrnile

Table z zgodovinskimi imeni ulic, trgov in nabrežij v Kopru se bodo kmalu vrnile. Potem ko so jih morali lani zaradi odločbe inšpektorata za kulturo, češ da niso dvojezične, odstraniti, so že v izdelavi nove. Tudi te sicer ne bodo imele prevodov iz stare italijanščine, saj ti v večini primerov niso niti možni, bodo pa nove table še bolj nazorno nakazovale, da ne gre za uradno poimenovanje, ampak poklon dediščini mesta.