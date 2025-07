Tabor mladih katolikov: povezovanje z bogom in učenje ravnanja z orožjem

Mladi, vera in orožje? Katoliška mladina pripravlja duhovni vikend, ki pa je že ob najavi naletel na številne pomisleke in kritike. Na posebnem taboru se bodo ob duhovnem poglabljanju povezovali med seboj in z bogom skozi učenje ravnanja s pištolami in puškami. Kdo jih bo učil in kakšni so odzivi? Zakaj so se odločili za organizacijo takšnega dogodka? Slovenska škofovska konferenca pravi: ne gre za militarizacijo.

Mladi katoliki konec avgusta pripravljajo katoliški vikend vojaških veščin. Udeleženci bodo poleg povezovanja z bogom tam deležni tudi usposabljanja, kjer se bodo "naučili rokovati s pištolo in puško". Organizatorji pravijo, da gre le za airsoft replike, a mnogi se sprašujejo, ali je takšno povezovanje vere in orožja sploh primerno.

Tabor mladih katolikov sproža številne kritike in pomisleke. Gre za povsem napačno razumevanje dogodka, odgovarja Katoliška mladina. (Slika je simbolična) FOTO: Shutterstock icon-expand

Nekdanji pripadnik specialnih enot Slovenske vojske Luka Debeljak bo skupaj z ostalimi inštruktorji mlade usposabljal v tečajih pištola level 1 in 2, puška level 2, taktičnem vpadanju v objekte ter tudi v nudenju prve pomoči.

"Če je Luka z orožjem, potem mislimo, da vemo približno, kaj se bo dogajalo. Skupaj s Katoliško mladino pripravljamo od 29. do 31. avgusta tridnevni tečaj vojaških veščin. Nastanitev bo zagotovljena, hrana bo zagotovljena, ogromno dela z orožjem – se pravi s puško. Od začetnih do nadaljevalnih tečajev." To je vabilo, ki je dvignilo prah v javnosti. Ob dogodek se je denimo obregnil Franci Kek, nekdanji poslanec, sicer katolik in aktivist, ki že dalj časa opozarja na razmere v Gazi, tudi tokrat je želel sporočiti, da orožje ne zagotavlja miru.

"Mnogi mladi v sodobnem svetu iščejo določene vrednote, ki jih je danes težko privzgojiti, recimo vrednote discipline, reda, samonadzorovanja ... In vemo, da lahko te vrednote iščejo na zelo napačnih krajih, ki jih lahko usmerijo v agresivnost, sovraštvo," pravi Urban Šifrar iz organizacije Katoliška mladina. Dodaja, da bo katoliški vikend povsem drugačen, ravno nasproten. "Je vidik ljubezni," napoveduje. Napoved dogodka je naletela na mešane odzive. Med ostrejšimi izstopa Franci Kek, ki pravi, da se je – ko je videl vabilo – počutil nelagodno. Ker da se je Katoliška mladina v njegovih časih ukvarjala s povsem drugimi stvarmi kot z urjenjem v orožju. "Ne vem, ali je to kakšen podmladek rumenih jopičev? Tudi oni so se ob vikendih urili z orožjem," je kritičen Kek. Ob tem se še sprašuje, ali ima to morda "kaj veze s pozivi radikalne desnice k oboroževanju". Vodja katoliškega vikenda vojaških veščin Debeljak, pa na to odgovarja, da je v Sloveniji cel kup airsoft trgovin. "To so igrače, ki jih lahko kupiš. Tukaj ne gre za nobeno nasilje, za nobeno urjenje nikogar, ampak samo za to, da lahko ti ljudje mogoče kakšno novo zanimivo stvar probajo." Kek pa medtem meni, da so lahko koristne orientacije v naravi in učenje podobnih veščin. "Kako pa nekoga ubiti ... huh ... mi imamo formalno vojsko v Sloveniji, tudi policijo," poudarja. Debeljak je sicer v preteklosti javno kritiziral multikulturnost in priseljevanje. "Mi se moramo postaviti zase in ta 'folk' postaviti tja, kamor jim je mesto," je povedal pred časom. Organizatorje smo zato vprašali, ali menijo, da je takšna oseba primerna za delo z mladimi v okviru katoliškega dogodka. "Gre za človeka, ki je katoličan, ki ima vsa stališča dejansko katoliška – se pravi ljubeča, usmerjena v neko zdravo smer glede obrambe in vseh drugih vprašanj. Tako ne dvomim, da bo tudi na samem taboru prostor za neke miroljubne razprave o teh stvareh in ne bo nikakršnega spodbujanja sovraštva," zatrjuje Šifrar.

Ne gre za urjenje, pravijo organizatorji, rokovanja s pištolo in puško se ne bodo učili s pravim orožjem, temveč z replikami oziroma takoimenovanim airsoft orožjem.

Podpira jih tudi Slovenska škofovska konferenca, varnostni strokovnjak: Dogodek ni sporen