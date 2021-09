Tonin prepričan, da z rezultati kažejo, da lahko NSi vodi prihodnjo vlado

Stranka NSi je v Žužemberku priredila tradicionalni poletni tabor, na katerega so povabili člane in simpatizerje stranke iz vse Slovenije. Tabor izkoristili tudi kot nekakšen uvod v zahtevne mesece in volilno leto, osrednji dogodek pa je bil opoldanski nagovor predsednika NSi Mateja Tonina, ki je prepričan, da so kot stranka dozoreli. Meni, da z rezultati kažejo, da lahko vodijo prihodnjo vlado, poudaril pa je, da stabilne vlade ne bo mogoče zgraditi brez povezave čez sredino.

icon-expand FOTO: Bobo icon-chevron-left icon-chevron-right

Tonin je prepričan, da so "ključni dosežki te vlade ravno ključni dosežki Nove Slovenije", delo poslanske skupine je označil kot odlično in pohvalil tudi kolege ministre. Zbranim članom, vodstvu, predstavnikom stranke v vladi in drugim državnim ter občinskim funkcionarjem je poudaril, da so pred njimi pomembni meseci in volilno leto: "Janševe vlade so v večnem sporu z nekaterimi mediji, leve vlade pa so znane kot neučinkovite. Če delaš iste stvari in voliš iste ljudi, težko pričakuješ drugačne rezultate. Vprašajte svoje prijatelje, kaj mislijo, kako bi zgledala vlada pod vodstvom krščanskih demokratov?" jih je nagovoril. Spomnil je, da ima NSi-jeva terenska mreža več kot 10.000 članov, javnomnenjske ankete pa stranki kažejo stabilno podporo - med sedem in devet poslancev.

"NSi v to vlado ni stopila zaradi ljubezni, ampak zaradi zavezanosti spreminjati stvari na boljše. Ljudem moramo povedati, da je drugačna Slovenija možnost in da je prihodnost pod Novo Slovenijo boljša. Na nas je, da tiha večina pride na volitve in jasno pove svoje ambicije in želje," je dejal Tonin. V zaključku je poudaril še, da stabilne vlade ne bo mogoče zgraditi brez povezave čez sredino: "Stabilne vlade pa tudi ne bo brez Nove Slovenije. Ni vprašanje, s kom bo NSi šla po volitvah. Pravo vprašanje je, kdo bo NSi-ju pomagal graditi normalno in v prihodnost zazrto Slovenijo." Prvo druženje v živo po dolgem času Poletni tabor NSi-ja je tradicionalni dogodek, ki se ga ponavadi udeleži do 3000 ljudi, a so ga lani morali preskočiti zaradi epidemije covida-19. Tudi zadnji kongres stranke so izpeljali digitalno, tako da je bilo današnje druženje prvo, na katerem so se srečali v živo, odkar je v Sloveniji druženje omejila epidemija.

icon-expand Za obisk strankarskega tabora je bilo zahtevano izpolnjevanje PCT-pogoja. FOTO: Bobo

So se pa tabora lahko udeležili le tisti, ki izpolnjujejo pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani). Na prizorišču je bila tudi možnost hitrega testiranja na novi koronavirus, so sporočili v stranki. Vladni odlok po novem sicer znova predvideva tudi nošenje mask pri gibanju ali zadrževanju na odprtih javnih krajih, če ni mogoče zagotoviti vsaj poldrugi medmedosebne razdalje, vendar ne tudi takrat, kadar gre za prireditev, na kateri je potreben pogoj PCT.

Kot je Tonin zatrdil članom stranke, so bili vsi ukrepi narejeni zaradi solidarnosti, "da se našim zdravnikom ne bo potrebno odločati, komu pomagati in komu ne." Dodal je, da sam verjame v znanost in nima nobenega razloga, da bi bolj verjel zapisom na Facebooku kot pa mnenju njegovega osebnega zdravnika, vse pa je znova pozval k cepljenju.