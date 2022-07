Skupina 77 dijakov in študentov se je odločila počitniške rekvizite zamenjati z vojaškimi škornji in puško. Ta konec tedna se na Bohinjski Beli zaključuje tabor Slovenske vojske. Poleg streljanja, veščin preživetja v naravi, bojnih premikov in delovanja na robu svojih zmogljivosti so na taboru dobili tudi življenjsko lekcijo.