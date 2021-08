Tabornik letno opravi tudi 500 ur prostovoljnega dela

Vsak tabornik v povprečju opravi kar 500 prostovoljnih ur na leto. Če bi skušali te ure ovrednotiti s finančno vrednostjo prostovoljskega dela, to predstavlja tudi do 6.500 evrov na leto. "A tabornikom več kot ta materialna ocena pomeni to, da s svojim delom vsak dan ustvarjamo boljši svet," pravijo. Kljub epidemiji so tudi letos poskrbeli za izvedbo številnih aktivnosti. Na poseben tabor so peljali tudi 50 otrok iz socialno šibkejših družin.

"Taborniško leto je bilo tudi v šolskem letu, ki je za nami, neobičajno glede na leta pred korono, pa vendar polno utripa in številnih aktivnosti," pravijo na Zvezi tabornikov Slovenije (ZTS), ki je poskrbela, da je taborništvo na daljavo živelo še bolj kot v prvem valu. Prav tako so taborniška društva po Sloveniji poskrbela, da so, četudi vsak v "svojem gozdu", izpeljali orientacije, učenje bivanja v naravi, prve pomoči, signalizacije v Morsejevi oz. Winklerjevi abecedi in tako naprej. Ob vsem tem so nemoteno sodelovali na področju zaščite in reševanja, kjer so taborniški prostovoljci po celotni Sloveniji aktivni del civilne zaščite. Na državnem nivoju taborniki sodelujejo z Upravo RS za zaščito in reševanje, pa tudi Slovensko vojsko.

icon-expand FOTO: Zveza tabornikov Slovenije icon-chevron-left icon-chevron-right

Kot pravijo, so vsi komaj čakali, da bo dovoljeno zbiranje do 10 oseb oz. odpiranje šol, saj je to pomenilo, da se lahko tudi taborniki začnejo dobivati na tedenskih srečanjih v živo. "Ob spodbudnih novicah smo tako optimistično zrli v poletje in začeli s pripravami na organizacijo letnih taborjenj – vrhuncev taborniškega leta," so pojasnili. Kljub PCT-pogojem za prostovoljce, kljub mehurčkom, so taborniki tudi letos peljali več kot 3500 otrok, starih od 4 do 15 let, na večdnevna doživetja v naravo. Taborjenja so uspela zaradi predanosti več kot 1000 prostovoljcev, ki so poskrbeli, da je bilo vsaj nekaj dni v letu takih "kot nekoč" – pod zvezdami, ob ognju, združenih v slogi in predvsem v živo.

Ob 70-letnici tako taborniki še vedno z optimizmom zremo v jesen, v prihodnost, v poletje 2022, ko se bomo znova družili na vseslovenskem taborjenju – Zletu 2022. Ker vemo, da z vsakim dejanjem ustvarjamo boljši svet.

Več kot 2400 taborniških prostovoljcev v povprečju opravi 500 prostovoljnih ur na leto Zveza tabornikov Slovenije je nacionalna skavtska organizacija, gre za povsem prostovoljno, nepolitično in nepridobitno vzgojno gibanje za mlade, odprto vsem, ne glede na raso, spol, prepričanje, socialni položaj ali druge osebne okoliščine. Zavzemajo se za celovito vzgojo, ki spodbuja razvoj v odgovorne, angažirane, avtonomne in solidarne posameznike. V ZTS je povezanih več samostojnih enot oziroma taborniških društev, ki jih imenujejo rodovi. Rodovi, ki so pri svojih aktivnosti avtonomni, se nato združujejo v območja, vsi pa stremijo k skupnim ciljem in sledijo taborniškim vrednotam. V ZTS trenutno deluje okrog 2400 aktivnih prostovoljcev, sama organizacija pa ima več kot 7000 aktivnih članov oz. skoraj 10.000, če prištejemo še pridružene.

Vrednost ur je ovrednotena skladno z določili Zakona o prostovoljstvu, ki v 23. členu določa vrste prostovoljskega dela, in podzakonskega akta, Pravilnika o področjih prostovoljskega dela in vpisniku, ki v 21. členu določi ocenjene vrednosti delovnih prostovoljnih ur.

Več kot 2400 taborniških prostovoljcev tako v povprečju opravi kar 500 prostovoljnih ur na leto. Če bi skušali te ure ovrednotiti s finančno vrednostjo, pomeni to za do 6.500 evrov na leto. "A tabornikom več kot ta materialna ocena pomeni to, da s svojim delom vsak dan ustvarjamo boljši svet," pravijo.

Geslo organizacije je "Z naravo k boljšemu človeku". Moto posameznika pa "Bodi pripravljen".

V letu 2019 skupaj opravili več kot 685.900 ur prostovoljnega dela Za aktivnosti, kot so akcije vodov, taborjenja, zimovanja, območna srečanja, državne akcije in različni tečaji, je več kot 13.100 tabornikov v letu 2019 porabilo več kot 350.000 ur. Za opravljanje funkcij, kot so na primer vodnik, načelnik in starešina, pa je 2.979 prostovoljcev porabilo več kot 334.400 ur. Skupaj so tako v letu 2019 opravili več kot 685.900 ur prostovoljnega dela.

icon-expand Prostovoljno delo po aktivnostih FOTO: Zveza tabornikov Slovenije

Glede na področja so otroci do 18. leta starosti sodelovali na kulturnem in umetniškem področju ter pri socialnih dejavnostih, starejši do 30. leta so sodelovali še na področjih, kot so civilna zaščita in reševanje, varstvo okolja in ohranjanje narave, rekreacija, turizem, vzgoja in izobraževanje, zdravje, tisti nad 30. letom pa so poleg vsega naštetega sodelovali še na področju človeka, narave in družbenih vrednot.

icon-expand Prostovoljsko delo po področjih FOTO: Zveza tabornikov Slovenije

Za marsikoga so eni najlepših spominov na osnovnošolske počitnice – poleg morja z družino – prav različni tabori in letovanja. Druženje z vrstniki, učenje novih veščin, prijazni vzgojitelji in narava. Marsikdo bi svojemu otroku rad omogočil takšno doživetje, a finančno ne zmore. Letos so tako taborniki v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Moste-Polje Ljubljana, prek projekta Botrstvo, na poseben tabor peljali 50 otrok iz socialno šibkejših družin.

Taborništvo je veliko več kot le znanje veščin v naravi Taborniki se družijo predvsem v naravi, kjer se učijo specifičnih taborniških veščin. "Vendar je taborništvo mnogo več: bistvo našega delovanja je v vzgoji in celostnem razvoju mladih, spodbujamo samostojnost in odgovornost," pravijo in dodajajo, da so njihove korenine v gozdovništvu in skavtstvu ter segajo več kot stoletje nazaj. Taborniki delujejo kjer koli, prilagodijo se lokalnim potrebam ter z vzgojo članov lokalno okolje tudi soustvarjajo. Ker sodelujejo tudi z mednarodnimi skavtskimi organizacijami, lahko rečemo, da je taborništvo tudi mednarodno gibanje mladih. ZTS je polnopravna članica Svetovne organizacije skavtskega gibanja – WOSM, ki želi prispevati k skladnemu osebnemu razvoju mladih ljudi, doseganju njihovih polnih telesnih, intelektualnih, socialnih, čustvenih in duhovnih sposobnosti.

icon-expand Taborniki-2 FOTO: Zveza tabornikov Slovenije

Kot pravijo pri ZTS, mladim taborništvo ponuja varno okolje za raziskovanje, igro in zabavo, pri tabornikih se stkejo tudi številna prijateljstva. Poleg tega taborništvo dopolnjuje sistem formalnega izobraževanja in družine, saj spodbuja samospoznavanje, željo po odkrivanju, raziskovanju in védenju. Tako nagovarja želje in potrebe, ki jih mladi drugje težje izpolnijo. Pomembno vlogo imajo pri tabornikih tudi odrasli, saj mlade podpirajo pri varnem ustvarjanju, raziskovanju in učenju iz lastnih napak. Pri tem tudi odrasli spoznavajo unikatne pristope dela z mladimi, hkrati pa jim okolje omogoča nadaljevanje osebnostnega razvoja. "Taborništvo je šola za življenje in način življenja. Enkrat tabornik, vedno tabornik," še pravijo. "Vsak posameznik glavni dejavnik lastnega razvoja" Poslanstvo taborništva je prispevati k vzgoji mladih s pomočjo sistema vrednot, ki temelji na prisegi in zakonih, ter na ta način pomagati graditi boljši svet, kjer se ljudje lahko polno uresničijo kot posamezniki in hkrati tvorno (so)delujejo v družbi. Zato med drugim učijo, da je vsak posameznik glavni dejavnik lastnega razvoja, mladim pa pomagajo oblikovati tudi svoj sistem vrednot, ki temelji na duhovnih, družbenih in osebnih načelih, izraženih v prisegi in zakonih.

icon-expand Taborniki-4 FOTO: Zveza tabornikov Slovenije

Vrednote, ki jih pri svojem delu poudarjajo taborniki, so strpnost, solidarnost, odprtost, poštenost, prijateljstvo, pripadnost duhovnim načelom, svoboda, enake priložnosti za vse, demokracija, trajnostni razvoj, zdravo življenje in prostovoljstvo.

Taborniški zakoni pravijo, da je tabornik zanesljiv, zvest, prijazen, pripravljen pomagati, discipliniran, veder, pogumen, plemenit, spoštljiv, vedoželjen, varčen in živi zdravo.

Učenje skozi igro, raziskovanje in delo v skupini spodbujajo enakopravnost in samostojnost "Naša posebnost je način dela – taborniški pristop. To pomeni, da znanje in spretnosti pridobivamo skozi izkušnje, v varnem okolju majhnih skupin," pojasnjujejo na ZTS. V skupinah so enako stari taborniki, vodijo pa jih vodniki – mladi, a izkušeni prostovoljci, ob podpori odraslih tabornikov. Taborniški pristop med drugim zajema učenje skozi delo, sobivanje z naravo, simbolni okvir z običaji, šegami in navadami, podporo odraslih in vključenost v skupnost, kar tabornika žene v aktivno raziskovanje.

icon-expand Taborniki-6 FOTO: Zveza tabornikov Slovenije

Zaradi skupnih značilnosti otrok v določenem obdobju taborniki člane delijo v starostne skupine. Učenje skozi igro, raziskovanje in delo v skupini spodbujajo enakopravnost in samostojnost, mladi pa ob tem postopoma prevzemajo odgovornosti in se soočajo z izzivi.

Murni – predšolski otroci: "Taborništvo je igra." Medvedki in čebelice – mlajši šolarji, do 11 let: "Taborništvo je zabava." Gozdovnice in gozdovniki – starejši šolarji, od 11 do 15 let: "Taborništvo je dogodivščina." Popotniki in popotnice – srednješolci, od 16 do 20 let: "Taborništvo je prijateljstvo in izkušnja." Raziskovalci in raziskovalke – mladi od 21 do 27 let: "Taborništvo je šola za življenje." Grče – odrasli nad 27 let: "Enkrat tabornik, vedno tabornik."