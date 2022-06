Tacerjeva in Žavbi: funkcionarja s poslansko plačo in študentskim statusom

Ker sta Žavbi in Tacerjeva postala funkcionarja in začela novo službo 13. maja, nas je zanimalo, kaj bo to pomenilo za njun študentski status in študentske ugodnosti, kot so študentski domovi, subvencionirana prehrana, prevoz in druge olajšave. Prosili smo tudi za njun kontakt, ga sicer v drugem poskusu dobili, vendar ne tudi odgovora z njune strani. Na vsa vprašanja je odgovarjala služba za odnose z javnostmi Gibanja Svoboda.