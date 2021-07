Tadej Pogačar in Primož Roglič preverita svoje poznavanje Slovenije

Kako svetu pokazati, kaj ponuja Slovenija, kako dvigniti njeno prepoznavnost v turističnem smislu? Slovenska turistična organizacija je v juniju, preden se je začela kolesarska dirka po Franciji, izpostavila našo državo z videom, v katerem nastopata Tadej Pogačar in Primož Roglič. V njem kolesarska zvezdnika preverita svoje poznavanje turistične ponudbe v Sloveniji. STO je na ta način želela predstaviti državo kot vrhunsko kolesarsko destinacijo ter navdušiti gledalce, da se v kvizu preizkusijo tudi sami.

Kolesarska Dirka po Franciji, bolj znana pod imenom Tour de France, je največja in najprestižnejša tritedenska kolesarska dirka na svetu. Letos se odvija 108. leto zapored, od 26. junija do 18. julija. Dirko vsako leto spremlja milijone kolesarskih navdušencev. »V letu 2020 je bila prenašana v kar 190 državah, samo na televiziji Eurosport pa si jo je ogledalo 37 milijonov gledalcev. Impresiven doseg imajo tudi digitalni mediji organizatorja - uradni profil dirke na družbenih omrežjih ima 8,7 milijona sledilcev, spletna stran dirke pa je v lanskem letu dosegla 202 milijona ogledov,« so zbrali podatke na Slovenski turistični organizaciji (STO).

STO zasnovala celovito komunikacijsko kampanjo v času Dirke po Franciji, ki obsega nov video s slovenskima kolesarjema, komuniciranje z mediji, niz vsebin na portalu Slovenia.info, novičnike, vrhunske vizuale ter intenzivno in agilno komunikacijo na družbenih omrežjih. —STO

In prav zato, ker je dirka tako odmevna, naša športnika pa sta v špici kolesarjev, je dogodek dobra priložnost za promocijo Slovenije. Zato je STO z njima posnela video, saj sta tudi STO ambasadorja slovenskega turizma. Kolesarja na vprašanja o turistični ponudbi Slovenije odgovarjata na vprašanja v svojem najbolj domačem okolju – na kolesu. "V kulisi videa pa spremljamo vzpon na Vršič ter s pravilnimi odgovori gledalca vodimo po Sloveniji. Pristni odzivi obeh kolesarjev med naporom na trenažerju dodajo igriv moment videa," so opisali v STO in dodali, da na ta način želijo na zanimiv in humoren način predstaviti Slovenijo kot vrhunsko kolesarsko destinacijo.

icon-expand Tadej Pogačar in Primož Roglič v promocijskem videu Slovenije. FOTO: Slovenska turistična organizacija

Video z Rogličem in Pogačarjem je sicer eden izmed serije novih videov, ki jih bo STO v naslednjih mesecih pripravljala z znanimi slovenskimi športniki in kasneje tudi drugimi ambasadorji. "Tako bomo turistično ponudbo povezali s svetovno prepoznavnimi slovenskimi obrazi, ki pomembno pripomorejo k prepoznavnosti Slovenije v svetu," so strnili v STO.