Tadej Pogačar lovi rumeno majico na Touru, Slovenci pa Tadejevo majico

Tadej Pogačar ne navdušuje le z izjemnimi športnimi dosežki, temveč tudi s svojo osebnostjo in vrednotami. Februarja je na posebnem dogodku v okviru Expa 2020 velikodušno daroval podpisano majico UAE Emirates za tiho licitacijo. Celotni izkupiček je šel Junakom 3. nadstropja, društvu staršev otrok, zdravljenih na hemato-onkološkem oddelku. V podjetju Medexu so za Tadejevo majico darovali 3.500 €, namenjenih pogumnim malim borcem, ki se spopadajo s težko boleznijo. Prav to majico, prežeto z zmagovalnim in dobrodelnim duhom, lahko zadeneš v nagradni igri Zmagovalna majica Tadeja Pogačarja ali pa pridobiš Medexov izdelek in tolažilno Medexovo majico.

Tadej, vzornik mnogim zaradi dosežkov, vrednot in osebnosti

Slovenski čudežni deček, ki je osupnil kolesarski svet, se je odločil zastaviti svoj glas in vpliv tudi za čudežno žuželko, ki je preživela dinozavre in ki skrbi, da na naše krožnike prihaja hrana. Za čebelo! Ker prihaja iz Slovenije, zibelke modernega čebelarstva, in ker je s svojimi športnimi dosežki, trdnimi vrednotami in zdravim življenjskim slogom zgled mnogim, je pravi vzornik, tudi ko gre za ambasadorstvo čebel, čebelam prijaznega sveta in čebeljih pridelkov.

Ljudi preprosto moramo ozavestiti, kako pomembne so čebele za človeka in trajnostni razvoj. Dejstvo, da me ljudje poznajo, pomeni, da lahko močneje zastavim svoj glas za tisto, v kar verjamem, je povedal ob podpisu zaveze s podjetjem Medex, da bodo z združenimi močmi širili zavedanje o pomembnosti čebel kot opraševalk, ki so odgovorne kar za tretjino svetovne proizvodnje hrane; zmanjševanju lakote in revščine s povečevanjem pridelkov; opolnomočenju žensk s širjenjem čebelarstva ter promociji zdravega življenjskega sloga.

Tadej čebelje pridelke uporablja že od otroštva