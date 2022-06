Tadej Pogačar: Moja sestrična Julija je pogrešana. Pomagajte!

Že sedem mesecev pogrešana deklica je sestrična enega najboljših slovenskih kolesarjev Tadeja Pogačarja. Ta je na njeno izginotje opozoril prek svojega Instagram profila. Objavil je njeno fotografijo, nanjo pa v angleščini zapisal: "Moja mala sestrična Julija je pogrešana". Poleg tega je na fotografijo prilepil povezavo na spletno stran "Najdimo Julijo", ki jo je ustvaril dekličin oče, in pripisal: "Pomagajte".

Policija pogrešano mamo in hčer aktivno išče že od 3. novembra, prav tako sta na Interpolovem seznamu pogrešanih oseb. Oče in Julijina mama sta ločena, polno skrbništvo nad 10-letnico pa ima on in je zelo obupan. Sledi, ki bi lahko vodile do njegove hčerke, z vsakim dnem bolj bledijo.

Julijina mama je novembra sorodnikom dejala, da se morata umakniti, da gresta le na dopust, a sta doma pustili vse, od bančne kartice in telefona do prenosnega računalnika, nato pa kot da bi izpuhteli. Lokacija "dopustovanja" ni znana, prav tako nista potovali z lastnim vozilom. Obstaja možnost, da se nahajata v tujini ali izven urbanih območij.

Julija Pogačar je visoka okoli 150 cm, srednje dolgih temnih rjavih las. Melisa Smrekar je visoka okoli 170 cm, suhe postave, ima črne lase, dolge do ramen, so sporočili s PU Ljubljana.