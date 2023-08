Nepregledna množica se je odzvala dobrodelnemu Tadeju Pogačarju

Kolesarji, smučarji, košarkarji in nogometaši. Slovenski športniki so tudi tokrat dokazali, da je dobrodelnost del slovenskega športa. Po katastrofalnih poplavah so številni priskočili na pomoč in prizadetim družinam namenili denarna sredstva. Med njimi tudi naš kolesarski šampion Tadej Pogačar, ki je na Kongresnem trgu v Ljubljani pripravil dobrodelno druženje z navijači. Za vsako fotografijo in podpis z oboževalci bo v sklad z začetno donacijo v višini 10 tisoč evrov dodal še 10 evrov.

