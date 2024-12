Tadej Pogačar, najboljši kolesar na svetu, je znova izbral Jano

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar in naravna mineralna voda Jana nadaljujeta sodelovanje tudi v letu 2025 in potrjujeta povezavo med vrhunskimi športnimi dosežki in vrhunsko hidracijo. Kot svetovni prvak v cestni dirki, najmlajši zmagovalec dirke po Franciji in trikratni nosilec tega prestižnega naslova je Pogačar od leta 2023 za svojega uradnega partnerja izbral Jano.

Jana in Tadej Pogačar postajata sinonim za motivacijo in navdih za vse, ki želite vsak dan premagovati majhne ali večje ovire v profesionalnem športu ali vsakdanu. To sodelovanje ne simbolizira le športne podpore, ampak tudi skupno filozofijo: odličnost, naravnost in predanost osebnemu razvoju ter odkrivanju lastnih globin.

"Vesel sem nadaljevanja sodelovanja z Jano. Kot profesionalni športnik se zavedam, kako pomembna je pravilna hidracija za doseganje vrhunskih rezultatov. Jana mi zagotavlja varnost in podporo pri vsakem izzivu – na treningih in zahtevnih dirkah," je povedal 26-letni kolesar in poudaril pomen sodelovanja z eno vodilnih blagovnih znamk naravne mineralne vode.

Ante Pralija, član uprave Jamnice in direktor Jamnice Slovenija, poudarja pomembnost tega partnerstva: "Ponosni smo, da je Tadej za svojo partnerico ponovno izbral Jano – to je kombinacija, ki odlično pooseblja vrhunske standarde in skupno stremljenje k odličnosti. Tadejeva predanost uspehu in zavezanost športu se odlično ujemata z Janinim poslanstvom – zagotavljati naravno hidracijo in biti navdih vsem, ki stremijo k svojim ciljem. Slovenija je eden naših pomembnih trgov in to partnerstvo še dodatno utrjuje našo vizijo in smer, v kateri želimo nadaljevati."

Posebna edicija Jana Sport, 0,75 l, s podobo Tadeja Pogačarja, ki je na voljo na prodajnih mestih po vsej Sloveniji, vsem ljubiteljem športa in zdravega načina življenja ponuja priložnost, da se navdušijo nad Pogačarjevimi uspehi in hkrati poskrbijo za prepotrebno hidracijo. Poleg naravne mineralne vode Tadej v vsakdanjem življenju uživa tudi druge Janine izdelke – Jana, arome in Jana, ledeni čaj, ki ponujata popolno kombinacijo osvežitve in naravnih sestavin.