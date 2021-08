Tadej Pogačar: 'Počutim se kot takrat, ko sem se pripeljal na Elizejske poljane'

"Mali Tadej s Klanca, saj že ne vem več, kaj naj ti rečem." Tako je čestitko Tadeju Pogačarju začel komendski župan Stanislav Poglajen, ponosen, da je ime domačega kraja, rodne občine Komenda, ponesel po vsem svetu. "Ne glede na to, kje boš v prihodnosti kolesaril, pričakujemo, da boš tudi po Komendi še kdaj naredil kakšen krog," je sklenil župan.

Na stotine navijačev se je zbralo na hipodromu v Komendi v pričakovanju, da se pred njimi pojavi ponos Komende Tadej Pogačar. Na ražnju so zavrteli vola, zbrane je zabavala glasbena skupina, prešernega vzdušja ni pokvarila niti žgoča vročina. "Zelo ga spoštujemo, ker je fant priden, pošten, delaven, fant z jekleno voljo, to je vse povedano," so ga hvalili njegovi sokrajani. Pa ne zgolj domačini, v Komendo so se navijači pripeljali od vsepovsod, prikolesarili so tudi iz Šmartna ob Paki. "Ja, s kolesi. Smo rekli, zakaj pa ne, smo prišli pospremit, lepa gesta, malo za nas, malo pa za njega," so komentirali svoj prihod.

icon-expand Sprejem Tadeja Pogačarja v Komendi. FOTO: Aljoša Kravanja

"Ker sem Avstralec, Pogačar običajno ne bi bil tekmovalec, za katerega bi navijal na olimpijskih igrah, a vsi Avstralci so izpadli, zato smo bili vsi za Pogačarja. In ja, navijali smo zanj," pripoveduje avstralski kolesar Dylan Hopkins. In so navijali, znova, ko se je, kot da bi bil na Elizejskih poljanah, v spremstvu mladih kolesarjev na hipodrom pripeljal Tadej Pogačar. "Na koncu ugotoviš, zakaj se športni delavci in kolesarji trudijo, to je nekaj lepega in to nam daje energijo za naprej," razlaga Andrej Hauptman, nekdanji selektor slovenske kolesarske reprezentance. Ponosa ob sprejemu nista skrivala niti Pogačarjeva starša."Ko sva prišla na hipodrom, sem se šele začela zavedati, koliko ljudi se je že zbralo. Zelo sem vesela in ganjena," je prihod navijačev komentirala njegova mama Marjeta Pogačar.