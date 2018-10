Tadinova prošnja za pomilostitev ni bila pravilno vložena

Prošnjo za pomilostitev Sama Tadina so v uradu predsednika republike Boruta Pahorja prejeli 4. oktobra in jo v skladu z zakonom odstopili v obravnavo sodišču. Obsojeni jo je namreč nepravilno vložil na urad predsednika.

Tadin v prošnji za pomilostitev navaja, da je bil obsojen, ne da bi se lahko pred obtožbo branil, je Dnevnik v ponedeljek objavil na svoji spletni strani. "Samomorilen, pod vplivom antidepresivov, odvetnik me je zanemaril, ne da bi zagrešil kaznivo dejanje," je še zapisal.

Trdi, da so ga obsodili zaradi poskusa samomora, čeprav samomor ni kaznivo dejanje. Pravi tudi, da za sojenje ni bil sposoben zaradi poškodb glave, ki jih je dobil v prometni nesreči, zaradi vpliva psihoaktivnih substanc pa da je bil takrat še vedno samomorilen, kar naj bi po njegovih besedah že samo po sebi izključevalo sposobnost za sojenje, je še navedel Dnevnik.

Tadin je sicer pred tem na ljubljansko okrožno sodišče vložil predlog za obnovo kazenskega postopka s podobno utemeljitvijo. Trdi namreč, da v času, ko je povzročil prometno nesrečo, ni bil povsem pri sebi. Zato obramba meni, da se utemeljeno poraja vprašanje, ali je bil Tadin v času storitve kaznivega dejanja sploh prišteven ter želijo obnoviti postopek, je julija poročal Večer.

Na okrožnem sodišču v Ljubljani so pojasnili, da je sodišče zahtevo za obnovo postopka julija zavrglo.

Tadin naj bi pred tedni vložil tudi zahtevo za izredno socialno pomoč. Denar naj bi potreboval za dopisovanje z odvetniki in državnimi ustanovami, tudi v zvezi s predlogom za obnovo kazenskega postopka.

Kot je znano, je Tadin julija 2015 poklical policijo in v lažni najavi za intervencijo dejal, da bo pobil svojo družino. Ko so policisti odhiteli na pomoč, je na Ižanski cesti v zasedi počakal prvo policijsko vozilo in namerno trčil vanj. Eden od policistov je umrl na kraju nesreče, drugi pa je bil lažje poškodovan. Po mnenju tožilstva je bil motiv za dejanje maščevanje za večkratno posredovanje policistov ob Tadinovem nasilju nad nekdanjo partnerico. Okrožno sodišče v Ljubljani mu je 1. februarja 2016 dosodilo 30 let zapora.