Vohunsko podzemlje v Postojni odprli za javnost

Hotel Jama je dolgo časa skrival veliko skrivnost, o kateri so zaposleni in Postojnčani sicer šepetali, nihče pa si ni upal govoriti na glas. To so tajni prostori hotela v Postojni, odkriti ob prenovi leta 2017, kjer se med drugim nahajajo aparature za prisluškovanje. Od torka dalje bodo prostori na ogled tudi javnosti.

Za Slovence bo to zelo zanimivo, ker imamo odnos do tega časa, za hotelske goste pa je to pomembna dodatna ponudba, saj smo eden od hotelov, ki se jih drži neka skrivnost. —Marjan Batagelj

"Žal smo prostore odkrili nekoliko prepozno, ko smo verjetno del skrivnostnih komunikacijskih vodov ali česa drugega s prenovo tudi že uničili. To velja predvsem za prenovo predsedniškega apartmaja, kjer smo mogoče potegnili kakšen kabel, s katerim so morda snemali zvok ali celotno dogajanje v njem,"je na predstavitvi tajnih prostorov povedal direktor družbe Postojnska Jama Marjan Batagelj. Do odkritja je prišlo po naključju. Že po tehničnem prevzemu prenovljenega hotela je Batagelj opazil, da ena od vrat na notranjem dvorišču niso bila zamenjana in to ni bila "takšna prenova, kot bi si jo želel". Ker niso našli ključa, da bi vrata odprli, so prerezali ključavnico in vstopili v popolnoma neznan svet, ki je bil poznan le redkim.

Od izgradnje hotela 1971 pa vse do osamosvojitve Slovenije je za lepo urejenim turističnim kompleksom deloval skrit, vzporeden svet. FOTO: POP TV

V hotelu priznavajo, da za zdaj še ne morejo reči, da točno vedo, kaj se je tu dogajalo. Našli so denimo prazne škatle za magnetofonske trakove, nekatere celo z letnico 1990, toda kaj je bilo v njih? Edini trak ki so ga našli je bil le ponetek začetka radijskega pogovora vojakov iz bližnje vojašnice.

Po odkritju tajnih prostorov so vanje prvi vstopili policisti, za njimi zaposleni v Slovenski obveščevalni-varnostni agenciji (Sova) in pri Arhivu RS, šele nato so si prostore ogledali zaposleni v hotelu. Predmeti, ki so bili pritrjeni, in pohištvo so tako ostali nedotaknjeni. Najdeno gradivo so pristojni odnesli v slovenski arhiv, za namene prikaza v Hotelu Jama pa so naredili verodostojne kopije.

Od izgradnje hotela 1971 pa vse do osamosvojitve Slovenije je za lepo urejenim turističnim kompleksom deloval skrit, vzporeden svet. V skrivnih sobah so predvsem vojaški, pa tudi civilni agenti, morda prisluškovali, morda prali denar. Resnico o tem zgodovina odkriva zelo počasi, mnogi o njih nočejo govoriti. A pričevanj je vse več.

V tajnih prostorih je videti, kot bi se ustavil čas. V omari so še škatle iz stiropora, v katerih so hranili trakove s posnetki, na mizah so stari časopisi in stari papirni obrazci, celo prah na mizah in tleh je še iz časa, ko so tajne prostore zaprli in nanje "pozabili". Obiskovalci bodo lahko prisluhnili nekaterim izbranim skrivnim starim posnetkom, ki so jih prinesli iz slovenskega državnega arhiva, spremljali pa jih bodo tudi glas z razlagami videnega in zgodbe ljudi o teh prostorih. Družba Postojnska jama tako v Parku Postojnska jama dodaja še eno zanimivost, ki bo obiskovalce jame lahko ustavila na Postojnskem. Celoten ogled tajnih prostorov v Hotelu Jama traja približno dve uri in bo obiskovalcem na voljo od torka naprej.

Naši vodniki ne smejo govoriti nič o tem, česar ne vedo. Jaz nisem niti enkrat rekel, da so prisluškovali, lahko pa bi. Ampak nekatere priče pravijo, da so, druge to zanikajo. —Marjan Batagelj