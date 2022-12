Petrol zavrača očitke, ekonomist pa: Ti milijoni so vir za monopolni dobiček

Večina Petrolovih prodajnih mest na Hrvaškem je bila včeraj med 12. in 13. uro zaprta. Kot so pojasnili, so s tem želeli opozoriti hrvaško vlado na nujnost oblikovanja drugačne rešitve za regulacijo cen naftnih derivatov. Hrvaški minister za gospodarstvo je po sestanku z upravo Petrola dejal, da je nad potezami trgovca neprijetno presenečen. Dodal je, da Petrol od vlade zahteva zvišanje marž in odpravo regulacije cen.

" Iz teorije elastičnosti povpraševanja vemo, da bi se za toliko povečali prihodki ob več kot tretjinskem znižanju prodaje le, če bi se cene povečale za precej več kot tretjino. To je skladno s pojasnilom, da je krivulja povpraševanja po proizvodih Petrola padajoča in torej krivulja z značilnostmi monopola," piše Tajnikar, ki dodaja, da je intervencija vlade preprečila "uresničevanje izkoriščanja monopolne moči Petrola".

Po besedah Tajnikarja Petrol od države zahteva nadomestilo monopolnih prihodkov, ki jih je vlada preprečila z regulacijo. "Če bi nabavni stroški naftnih derivatov tako narasli, da bi ogrožali profit, bi povečanje prodaje povečalo tudi izgube."

Kot pojasnjuje Tajnikar, Petrolu ob starih cenah na prodajnih trgih, določenih z vladno politiko, ni bilo treba spreminjati cen, moral pa je povečati obseg prodaje, če je želel maksimizirati profit. Večji obseg dejavnosti omogoči znižanje operativnih stroškov. Fiksni stroški se na enoto prodaje z večjo količino prodaj znižujejo, kar pa bi moralo Petrolu omogočiti celo povečanje profitov iz poslovanja.

V Petrolu zavračajo očitke hrvaškega ministra Filipovića

V Petrolu so v odzivu na včerajšnje navedbe hrvaškega gospodarskega ministra zapisali, da regulaciji marž v Sloveniji in na Hrvaškem nista na enaki ravni in nista primerljivi. Z veljavno vladno uredbo določena marža na Hrvaškem je po Petrolovih navedbah nižja od marže, ki jo določa veljavna vladna uredba pri prodaji naftnih derivatov v Sloveniji.

Marža na Hrvaškem tako trenutno po njihovih pojasnilih znaša 65 lip (8,6 centa) na liter goriva. Ker pa je v formulo, ki jo določa slovenska uredba, vključen delni strošek primešavanja biokomponente, medtem ko na Hrvaškem ni vključen, se ta strošek krije neposredno iz marže. Zaradi tega se marža zniža na 61 lip (8,1 centa) na liter dizelskega goriva, kar po Petrolovi oceni ne omogoča pokritja stroškov in vzdržnega poslovanja.

"Glede na to, da so nabavni pogoji za leto 2023 v primerjavi z letom 2022 kot posledica zaostrenih razmer na nabavnem trgu naftnih derivatov zaradi embarga na naftne derivate ruskega izvora bistveno slabši, marža, tudi če bi se dvignila na 75 lip oziroma 10 centov na liter, ne bi bila zadostna," so prepričani.