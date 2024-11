DZ zavrnil predlog za imenovanje Antona Ropa na čelo Banke Slovenije

Koalicija je napovedala podporo kandidatki Saši Jazbec, državni sekretarki na ministrstvu za finance, a jo je predsednica republike presenetila in je DZ v imenovanje predlagala Ropa, nekdanjega premierja in finančnega ministra. "Izmed vseh prijavljenih je izkazal največ strokovnih, znanstvenih in vodstvenih izkušenj s področja bančništva, upravljanja in vodenja velikih sistemov, ki jih je pridobil v Sloveniji in v tujini," je obrazložila predsednica.

Sedaj bo morala poziv za guvernerja Banke Slovenije ponoviti. Sedanjemu guvernerju Boštjanu Vasletu se bo šestletni mandat iztekel 8. januarja 2025. Tako bo najverjetneje njegove naloge takrat prevzel njegov namestnik in viceguverner Primož Dolenc. Doslej se je trikrat zgodilo, da kandidat, ki ga je predlagal predsednik republike, ni dobil zadostne podpore DZ. Ti kandidati so bili Mitja Gaspari, ko se je potegoval za drugi mandat, Andrej Rant in Primož Dolenc.

Današnje glasovanje je sledilo napovedim poslanskih skupin DZ. V Svobodi, SD in Levici so napovedali, da je izbira Saše Jazbec koalicijsko usklajena. "Želel bi, da bi se tokrat v vlogi guvernerja preizkusila dama. Tako da gre naša podpora v smeri, da bi imeli prvo damo na čelu Banke Slovenije," je v začetku oktobra povedal premier Robert Golob. Med sedmimi prijavljenimi kandidati je bila Jazbec edina ženska.

Poleg nje in Ropa naj bi bili kandidati za mesto guvernerja še viceguverner Milan Martin Cvikl, nekdanji predsednik SID banke Sibil Svilan, izvršni direktor Delavske hranilnice Miha Mihič, ki mu je podporo napovedovala NSi, in sedanji guverner Vasle, ki je užival podporo predsednika stranke SDS Janeza Janše. Ime sedmega kandidata ni znano.

Banko Slovenije je doslej vodilo pet guvernerjev. Pred Vasletom (9. januar 2019 - 8. januar 2025) so to mesto zasedali France Arhar (6. marec 1991 - 31. marec 2001), Mitja Gaspari (1. april 2001 - 31. april 2007), Marko Kranjec (16. julij 2007 - 16. julij 2013) in Boštjan Jazbec (17. julij 2013 - 30. april 2018).