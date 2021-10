Tajno orožje vseh voznikov: mini naprava, ki napihne gume brez uporabe napora

Nič več držanja za glavo pred odhodom na dolgo pričakovane počitnice zaradi prazne gume! Napihnili jo boste enostavno v nekaj minutah, ne da bi šli do črpalke ali v avtomehanično delavnico.

icon-expand Voltime FOTO: Arhiv ponudnika

Prazna guma zveni kot začetek počitnic iz pekla. Kupite si mirnost in brezskrbna potovanja na krajših in daljših razdaljah, zahvaljujoč koristni napravici, ki jo lahko vedno imate v prtljažniku. Nič težav z raznimi težkimi črpalkami, z močjo in potenjem zaradi avtomobilskih gum. Hitra pomoč je tu! Napolnite vse gume na avtomobilu brez napora in v nekaj trenutkih. Ta praktična naprava na trgu izstopa predvsem s svojo kompaktnostjo, močjo in zmogljivostmi. Avtomehaniki in številni navadni uporabniki pravijo, da so po zaslugi mini kompresorja Voltime hitri nujni posegi na gumah 3-krat enostavnejši in hitrejši.

icon-expand Voltime FOTO: Arhiv ponudnika

Revolucionaren boljši in lažji način napihovanja gum Skrivnost njegove hitrosti in učinkovitosti je v načinu polnjenja. Voltime poganja vtičnica za avtomobilski vžigalnik in ima tudi tri različne adapterje. Z njimi boste hitro in enostavno napihali vse, od avtomobilskih pnevmatik do dodatne žimnice za nepričakovane goste. Njegova najpomembnejša lastnost pa je kompaktnost in prenosljivost. Zaradi velikosti 17,5 cm x 6,5 cm je kot nalašč za prtljažnik katerega koli avtomobila ali škatle za orodje. Na cesti ne boste več prihajali v neprijetne situacije, odpovedali počitnic ali namenili velike vsote za nove gume. >> Majhna a dinamitna – naprava, ki ohranja vašo moč << Voltime vse dela za vas! Priključite ga v avtomobilski vžigalnik, izberite ustrezen adapter in počakajte nekaj minut, da se napihovanje konča. Mora biti v prtljažniku, ker je: • Majhne velikosti in lahek • Izjemno močan • Polni se prek avtomobila • Polni različne predmete

icon-expand Voltime FOTO: Arhiv ponudnika

Zakaj je boljši od drugih naprav na trgu? Miniaturne mere in visoke zmogljivosti niso edine stvari, ki Voltime ločujejo od drugih podobnih tlačilk na trgu. Uporaba te naprave je precej preprosta in varna, pritisniti morate en gumb, da se napihovanje začne ali konča. Poleg tega je na voljo velik in jasen manometer, tako da boste imeli vpogled v moč tlaka, s katerim polnite gume. Oboževali ga bodo tudi kolesarji, ker je tako majhen in kompakten, da se prilega nahrbtniku. Dolge in intenzivne vožnje s kolesom bodo v veselje, brez dodatnih obiskov servisne delavnice ali bencinske črpalke. Poslovili se boste od ročnega napihovanja, utrujenosti in bolečin v rokah in hrbtu. Ni več iskanja pravega adapterja, saj ima priložene kar tri različne nastavke. >> Vsestransko orodje bo v nujnih primerih najboljši prijatelj vašega doma – ugotovite, kako << Jasno je, da je zaradi vsega tega uporabno orodje v vsakem gospodinjstvu in nepogrešljivo orodje v prtljažniku vašega avtomobila. Našteli bomo le še nekaj prednosti Voltime: • Omogoča sproščeno vožnjo • Uporaben v nujnih primerih • Nadomešča fizično moč • Izboljša varnost v cestnem prometu

icon-expand Voltime FOTO: Arhiv ponudnika