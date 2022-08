Tajski preboj klasične glasbe

Orkestrski zasedbi se bo na odru pridružil madžarski violinist Kristóf Baráti in predstavil bogati in priljubljeni Koncert za violino in orkester št. 2 poljskega violinskega virtuoza Henryka Wieniawskega. Baráti je že s komaj osmimi leti nastopal z vodilnimi orkestri iz Venezuele, kamor se je z družino preselil v zgodnjem otroštvu, kar ga je popeljalo na pomembne svetovne odre in do marsikaterega odličja. Leta 2014 je prejel tudi Kossuthovo nagrado, ki velja za najvišje madžarsko priznanje za kulturne dosežke. Kritiki ga cenijo zaradi brezhibne tehnike in osupljivih nians glasbenega izraza.