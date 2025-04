Na Bledu proslavili tajsko novo leto: Srečno 2568!

Srečno novo leto 2568! Naši zanamci si bodo tako voščili čez 543 let, Tajci pa so si že. Pri štetju let namreč upoštevajo budizem, ki je točno 543 let pred krščanstvom. Na Tajskem poteka živahno tridnevno slavje na ulici, Tajci se po tradiciji polivajo z vodo, kar simbolno pomeni čiščenje vsega slabega in novega začetka. Tajsko novo leto so praznovali tudi po nekaterih tajskih restavracijah pri nas. Mi smo bili na Bledu, kjer ni manjkalo tradicionalnih obredov, plesov in kulinaričnih dobrot.