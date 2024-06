Nasilje nad vrstniki, učitelji in starši: 'Tak otrok je samo v Sloveniji doma'

Minister Darjo Felda je dejal, da je bil zadnji primer nasilja na OŠ, ki je pretresel javnost, osamljen primer ter da na ministrstvu delajo vse, kar lahko. Leonida Zalokar je ob tem "brez besed" in pravi, da to ne drži. "Od kod mu taka izjava, mi ni jasno. Seznanjeni so, kaj se na šolah dogaja in koliko je nasilja, ne samo nad učenci, ampak tudi nad učitelji. Ta izjava je žaljiva za vse nas in jaz si takšnega ministra ne želim. In ta izjava bi morala terjati njegov odstop." Prebrala je nekaj pretresljivih poročil drugih strokovnjakov. Dodala je, da ne gre samo za nasilje v šoli, ampak tudi za nasilje doma, in izpostavila primer 12-letnika, ki je bil nasilen tudi do svoje mame in ji celo povzročil več poškodb. Zalokarjeva je kritizirala tudi nekatere predhodne nastope strokovnjakov v televizijskih studiih.

Mojca Mihelič medtem pojasnjuje, da je semafor predvsem namenjen obveščanju ob množičnih dogodkih, ko šole dobijo grožnje po spletu, pošti ali kako drugače. "Druga tema pa se nanaša na nasilje v šolah. Sama menim, da ga je enako, kot ga je bilo nekoč, samo pojavne oblike so nekoliko drugačne, precej bolj ekstremne. Otrok več ne učimo osnovnega spoštovanja osnovnih meja, otroci nimajo meja. Nedopustno je, da 14-letni otrok prvič v svojem življenju sliši ne. Tak otrok seveda potem reagira pričakovano, otročje, nasilno do tistega, ki mu to neugodje povzroča. Takšnih narcisoidnih otrok je žal čedalje več," opozarja predsednica društva ravnateljev. "Tudi zato, ker starši mislijo, da so dobri, če otrokom vse ugodijo. V šolah menimo, da je otroke treba učiti, da meje obstajajo in da se je treba gibati znotraj njih. Tukaj nam mnogokrat otežuje situacijo, ki nam ne dopušča, da bi šole lahko ukrepale in ravnale vzgojno. Ne morem se strinjati z ministrom, da gre za osamljen primer. V šolah vsakodnevno spremljamo dejanja nasilja. Na žalost je čedalje več otrok, ki so neobvladljivi," je poudarila.