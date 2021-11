Take registrske tablice ima le 1 % lastnikov vozil

Poleg običajnih registrskih tablic s številkami in črkami, si lastnik vozila lahko izbere tudi izvirno označbo, vendar zanjo velja kar nekaj pravil.

Vsa motorna in priklopna vozila, ki so udeležena v cestnem prometu, morajo biti registrirana in označena z registrskimi tablicami. V Sloveniji se uporabljajo krajevne oznake 11 registracijskih območij: LJ – Ljubljana, KR – Kranj, CE – Celje, SG – Slovenj Gradec, MB – Maribor, KK – Krško, NM – Novo mesto, KP – Koper, GO – Nova Gorica, PO – Postojna in MS – Murska Sobota, ki pa so dopolnjene z grbi. Ko lastnik vozila registrira vozilo, lahko izbere svojo registracijsko označbo, ki ni nujno vezana na njegov kraj prebivanja. Tako lahko Ljubljančan izbere registrsko označbo, ki se prične s »KP« ipd. Poleg registrskih označb s številkami in črkami, si lastnik vozila lahko izbere tudi izvirno personalizirano označbo, vendar zanjo velja kar nekaj pravil.

icon-expand Registrska tablica je obvezna za vsa motorna in priklopna vozila v cestnem prometu. FOTO: Arhiv ponudnika

Kako do izvirne tablice kot so: PO-SAST, LJ-UBICA, GO-AWAY, KR-IPA,... Od osamosvojitve Slovenije naprej je v Sloveniji mogoče naročiti personalizirano registrsko tablico, ki je lahko bolj ali manj izvirna. Čeprav je cena posebnih tablic relativno nizka (stane okoli 100 evrov več kot običajna registrska tablica), se v Sloveniji zanjo odloči le približno 1% voznikov. Zaradi poplave »neposrečenih« registrskih oznak so leta 2018 posodobili Pravilnik o registraciji motornih vozil, ki med drugim zapoveduje, da na tablicah ni dovoljena uporaba »neprimernih vsebin in izrazov«. Obstoječi »humoristi« so takšne tablice sicer lahko obdržali, nove pa so podvržene zgornjemu pravilniku. Domišljija ne pozna meja, zato se je pojavilo veliko domiselnih tablic, mnoge med njimi vključujejo tudi registracijsko oznako: »PO SAST«, »KR NEKI«, »LJ UBIM JO«, »CE PEC SI«, »KP IDEJ«, »GO HOME«, »GO MALA«, »PO LIZEI«, »KK FREAK«, KR IZA-JE«, pa še bi jih lahko našli. Običajne tablice so vezane na vozilo, tablice z izbranim delom označbe pa so vezane na lastnika oziroma njegov EMŠO.

icon-expand Inovativnih napisov na tablicah je kar nekaj na slovenskih cestah. (Avtorica: Nena Kojadin) FOTO: Arhiv ponudnika

Registrska tablica pomeni, da je vozilo registrirano in ustrezno zavarovano Če vozilo ni registrirano in ustrezno zavarovano, mora lastnik registrske tablice vrniti. Na podlagi tablice lahko policisti, redarji in druge pooblaščene osebe pridejo do informacij o vozilu in lastniku vozila, kar je pomembno predvsem pri video nadzoru prometa in v primeru prekrškov. Zato je nadvse pomembno, da v primeru izgubljene ali ukradene tablice, to kar se da hitro obvestiti registracijsko organizacijo oz. v primeru suma kraje prijavite na policijo in poskrbite za zamenjavo tablic. Če tega ne storite ali ne opazite, lahko z vašimi tablicami stori prekršek nekdo drug, posledice pa nosite vi.

icon-expand Z radarjem na podlagi registrske tablice identificirajo voznika, ki je storil prekršek. FOTO: Arhiv ponudnika

