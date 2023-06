Take toče na Gorenjskem ne pomnijo. Škoda na solati, krompirju, žitih ...

Prizadete so tudi pozne sorte krompirja, ponekod je škoda zelo velika in bo izpad pridelka velik. Pri zgodnjih sortah krompirja bodo svetovali zaščito s fungicidi, da preprečijo nastanek plesni, je povedal Golc.

Po podatkih s terena v okolici Kranja in na območju brniškega letališča toče ni bilo. Manjši pas toče je bil v smeri proti Preddvoru, je pa bilo precej toče med Naklim in Tržičem, kjer je predvsem na območju Dupelj in Kriškega polja močno prizadela nasade solate. Ponekod je pridelek popolnoma uničen.

Ker so se že kazali znaki suše, so se na Gorenjskem nekako veselili za torek napovedanih padavin, a je nato toča, ki je tudi v velikosti oreha padala v več pasovih na širšem območju Gorenjske, presenetila vse. "Škoda je precejšnja tudi zato, ker smo bili lani priča izjemni suši in so se vse zaloge krme porabile. K sreči smo imeli letos izredno dober prvi odkos, ampak zdaj nas je pa to udarilo ," je dejal Golc .

Močno so prizadeta tudi polja z žiti, ponekod bodo pšenico pokosili "na trakove", ker je treba preprečiti onesnaženost žit s sledmi zemlje zaradi močne toče. Nato bodo zasejali deteljno-travne mešanice.

Veliko je škoda na vrtovih. "Na območju Radovljice so posevki popolnoma uničeni," je dejal Golc in vnovič opozoril, da se je toča pojavljala v izrazitih pasovih, da so bili kupi toče vidni še kakšne tri ure kasneje in da so ponekod zapadle tudi velike količine dežja v krajšem času.

Za sanacijo je bilo 32 enot: poplave, odkrite strehe, podrta drevesa

Po podatkih centra za obveščanje so močnejše posamezne nevihte v torek nekaj pred poldnevom zajele Gorenjsko in se nato pomikale proti vzhodu države. Skupno so centri za obveščanje zaradi neurja z obilnim deževjem in močnim vetrom zabeležili okoli 50 dogodkov, od tega na Gorenjskem 34.