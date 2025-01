Tako bo videti nova železniška postaja v Ljubljani, zaradi gradnje možne zamude

Začetek obsežnih del novega Potniškega centra Ljubljana so Slovenske železnice simbolično obeležile oktobra z odkritjem spominske plošče. Dela sicer potekajo od konca septembra in bodo predvidoma potekala 22 mesecev. Za gradnjo je zadolžen konzorcij podjetij SŽ-Železniško gradbeno podjetje, Kolektor Igin, CGP in GH holding.

Nadgradnja železniške postaje Ljubljana obsega nadgradnjo tirov z optimizacijo tirne sheme za učinkovito vodenje železniškega prometa; nadgradnjo in prilagoditev signalnovarnostnih, telekomunikacijskih in elektroenergetskih naprav ter novo vozno mrežo; izvedbo šestih novih peronov na območju postaje z nadstreški in s prilagoditvami za gibalno ovirane osebe.

Poleg tega bodo za varen in lažji dostop potnikov do peronske infrastrukture zgradili nov nadhod s postajno dvorano z dvigali, tekočimi stopnicami in tekočimi trakovi za hitrejši prehod čez nadhod. Nadhod bo pešcem omogočal povezavo med središčem mesta in Bežigradom (z Masarykove do Vilharjeve ceste).