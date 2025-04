Tako boste vedno vedeli, kaj kupujete in jeste

- hranilni in energijski vrednosti izdelka, ki jih razkriva prehranska tabela.

Če ste do zdaj izdelke kupovali le 'z očmi' oziroma glede na videz embalaže, si boste po branju tega članka verjetno vzeli čas tudi za branje deklaracij na izdelkih. Te so namreč dragocen vir informacij, saj med drugimi vsebujejo tudi podatke o:

Vzemimo za primer jogurt. Medtem ko je tekoči jogurt osvežujoč in priročen, bo grški jogurt zaradi večje vsebnosti beljakovin in gostejše teksture bolj nasiten. Nobena izbira ni napačna, vse je odvisno od tega, kaj potrebujete – več beljakovin za dolgotrajnejšo sitost ali lažjo teksturo za hitrejšo prebavo.

- energijski vrednosti v kilodžulih (kJ) in kilokalorijah (kcal),

Na deklaraciji boste našli tudi prehransko tabelo s hranilno vrednostjo živila na 100 g ali 100 ml izdelka. V njej so zapisani podatki o:

Ste že slišali za prehranski semafor?

Trik za pomoč pri izbiri živil je tudi tako imenovani prehranski semafor. Ta sicer v Sloveniji ni del označbe živil, vendar lahko potrošnikom olajša razumevanje prehranske vrednosti izdelkov. Uporabite ga kot priročno orodje v obliki aplikacije, ki vam služi za ocenjevanje prehranske vrednosti predpripravljenih živil, kot so recimo pice, žita za zajtrk, slaščice, sendviči, pijače, mlečno-žitne ploščice, mlečni in mesni izdelki ter slani in sladki prigrizki.

Semaforski sistem označevanja temelji na enotni referenčni količini (100 gramov ali 100 mililitrov). Barvna oznaka jasno nakazuje, kako pogosto je priporočljivo uživanje določenega živila. Če so vsebnosti sladkorja, maščobe in soli označene z zeleno, pomeni, da je izdelek primeren za vsakodnevno uživanje. Rumena barva opozarja, da ga je bolje uživati zmerno, medtem ko rdeča barva signalizira, da naj bi bilo uživanje omejeno na občasne priložnosti.