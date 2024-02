Tako Fajonova kot Golob si želita nadaljnjega sodelovanja v koaliciji

Na nocojšnjem sestanku je šlo za srečanje na osem oči. Na eni strani premier Robert Golob in finančni minister Klemen Boštjančič, na drugi predsednica SD Tanja Fajon in gospodarski minister Matjaž Han.

Kot je za oddajo 24UR povedal Boštjančič, je bil sestanek relativno kratek, a konstruktiven in odkrit, iz obeh strani je bila izražena volja po nadaljnjem sodelovanju v koaliciji. "Zelo odkrito smo si povedali poglede na dogajanje v zadnjih tednih. Nobena skrivnosti ni, da so pogledi različni, hkrati smo si pa tudi povedali, da si absolutno želimo, da koalicija obstane, da delamo naprej. Da se bo pa to lahko zgodilo, bo potrebnega kar nekaj dela, energije in odkritosti v naslednjih dneh in tednih," je povedal. Priznal je, da so odnosi med obema koalicijskima partnerjema načeti, a nocojšnji sestanek je predpogoj za to, da ostanejo v koaliciji in delajo naprej stvari, zaradi katerih vlada je, in ne, da se ukvarjajo sami s seboj.

Tudi Fajonova je po sestanku dejala, da je bil ta konstruktiven in da so se pogovarjali precej iskreno. Koalicija je načeta, kar se zaupanja tiče, je priznala, a misli, da bodo našli pot tudi do rešitve teh težav.