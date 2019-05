Tako hladnega Sredozemskega morja v maju ni bilo že 15 let

Povsem drugače je, ko zapiha burja, ki toplo vodo odrine stran od obale, na površje pa pride hladnejša voda iz globine. Hkrati voda ob burji izdatno izhlapeva, zato se slanost v površinski plasti precej poveča. To povzroči, da tudi gostota morske vode v površinski plasti narašča. Ko površinska plast postane gostejša od spodnjih plasti, potone proti dnu in ogreva spodnjo plast morja, voda iz globin pa prihaja na površje, kar zniža površinsko temperaturo morja.

Povsem drugačne razmere imamo, ko nas po daljšem suhem in sončnem obdobju doseže vremenska sprememba z burjo. Takrat lahko temperatura morja v enem samem dnevu pade za več kot 5 stopinj Celzija. Največja nihanja površinske temperature morja običajno beležimo poleti, saj so takrat temperaturne razlike med različnimi globinami največje. Pri nas smo najtoplejše morje imeli 17. julija 2010, ko je njegova temperatura na mareografski postaji v Kopru (ARSO) dosegla kar 31,1 stopinje Celzija. Zaradi ohladitve zraka in burje se je morje v naslednjih dveh dneh izredno hitro in močno ohladilo na le 16,9 stopinje Celzija. Tako velika temperaturna nihanja so posledica zelo plitvega morja v Tržaškem zalivu, saj njegova globina večinoma ne presega 40 metrov.

Pri nas uradne meritve temperature morja potekajo že od leta 1957. Pred letom 1991 so se vse meritve izvajale ročno in sicer trikrat dnevno, danes pa potekajo avtomatsko na štirih merilnih mestih. Prva samodejna merilna postaja je bila postavljena v Luki Koper, leta 2006 pa se je preselila na novo lokacijo v center Kopra pri Kapitaniji. Razmere na morju se samodejno spremljajo še na treh oceanografskih bojah: Vidi, Zori in Zarji. V zadnjih desetletjih za merjenje temperature morja uporabljajo tudi satelite.

Vpliv morja na vreme

Morje je ogromen toplotni rezervoar, ki pomembno vpliva na vreme. Ob morju so temperaturna nihanja med dnevom in nočjo precej manjša kot na celini. Toplejše morje hkrati pomeni tudi več energije za nevihtne sisteme, saj iz njega izhlapi več vlage, kar naredi ozračje bolj nestabilno. To je posebej pogosto jeseni, ko se kopno že ohlaja, morje pa ohranja visoke temperature. Spomladi in zgodaj poleti je situacija obrnjena. Takrat temperatura morja zaostaja za temperaturo zraka, zato močne nevihte nastajajo predvsem nad kopnim.