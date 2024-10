Tako je videti odličen sodoben prenosnik

Že na prvi pogled in otip je jasno, da Zenbook S 14 ni običajen prenosnik. Črka S v oznaki pomeni, da spada med tanke (angl. slim ) modele, prevedeno v številke pa to pomeni, da je njegova debelina približno 1,1 cm. Teža ni nič manj impresivna, vsega 1,2 kg. Številka 14 v imenu naprave razkriva, da ima vgrajen zaslon diagonale 14 palcev, zato je jasno, da je ta Zenbook med najlažjimi in najtanjšimi v svoji kategoriji. Ko se dotaknete pokrova zaslona, boste odkrili še eno zanimivo lastnost tega prenosnika, to je Ceraluminium, edinstven material, ki ga je ASUS razvijal štiri leta. Posebna keramična prevleka je izdelana iz aluminija, tako da je material Ceraluminum ohranil lahkotnost aluminija, pridobil pa trdnost in odpornost proti obrabi, ki sta značilni za keramiko. Ima fino teksturo, ki na otip spominja na kamen. Vsekakor pa je govora o inovativnem, elegantnem in praktičnem materialu, ki prenosniku da vrhunski videz.

Konkurenca na trgu prenosnikov je velika, zato ni enostavno izdelati modela, ki bo izstopal. K sreči se včasih pojavi dragulj, ki močno zasije in pritegne pozornost – ne le ljubiteljev novih tehnologij, ampak tudi širše javnosti. To je zgodba o takšnem prenosniku, njen junak pa ASUS Zenbook S 14 (UX5406) .

Vodja nove generacije

Pozornosti ne pritegne le zunanjost. ASUS Zenbook S 14 (UX5406) je prvi model na trgu z vgrajeno novo generacijo procesorjev, vključno z zmogljivim procesorjem Intel Core Ultra 9 (Series 2). Gre za prvo družino Intelovih procesorjev, ki izpolnjuje vse Microsoftove zahteve glede umetne inteligence. Zahvaljujoč NPE procesorja, zadolženi za naloge umetne inteligence, ki zagotavlja do 48 TOPS zmogljivosti, spada Zenbook S 14 v skupino prenosnikov s prestižno oznako Copilot+ PC. To pomeni, da bodo uporabniki lahko uživali v naprednih funkcijah umetne inteligence, ki bodo kmalu vključene v novo nadgradnjo operacijskega sistema Windows 11. Seveda lahko zmogljivosti umetne inteligence prenosnika uporabite tudi za povečanje produktivnosti, ustvarjanje ali obdelavo besedila in slik ter izboljšanje varnosti in pomoč pri preprečevanju spletnih napadov. Nikar ne pozabite, da veliko ponudnikov programske opreme dela na novih različicah svojih programov, ki bodo izkoristili potencial v procesor vgrajene umetne inteligence, zato bo Zenbook S 14 sčasoma postajal še bolj uporaben.

Napreden hladilni sistem z dvema ventilatorjema zagotavlja zanesljivo in tiho delovanje tudi ob velikih obremenitvah. Čeprav navadno največ pozornosti uporabnikov pritegnejo zmogljivosti, ta prenosnik stavi še na nekaj drugega. Vgrajena baterija ima naravnost fantastično avtonomijo delovanja, tako da bo trajalo skoraj 27 ur preden se bo izpraznila! Ta rezultat se nanaša na preizkus z gledanjem filmov polne visoke ločljivosti (1080p), zato se bo med intenzivnim delom baterija mogoče hitreje izpraznila, a je rezultat vseeno nadvse impresiven.

Slika in zvok na najvišem nivoju

Tako pri delu kot v trenutkih zabave in sprostitve boste uživali v ASUS Lumina OLED zaslonu z diagonalo 14 palcev in ločljivostjo 3K. Zaslon ima frekvenco osveževanja 120 Hz, kar pomeni, da bo vsak premik na njem videti gladek in naraven. Oddaja kar 70 % manj škodljive modre svetlobe kot navadni LCD-zasloni, zato je za oči neprimerljivo bolj zdrav. Čeprav je ohišje zelo kompaktno, so inženirji vanj vgradili kar štiri zvočnike, tako da boste uživali v glasbi in filmih. Drsna ploščica premore tehnologijo Smart Gesture, zato lahko s preprostim gibom prsta po zgornjem robu previjete video naprej ali nazaj, z gibi po levem in desnem robu pa prilagodite glasnost zvoka in svetlost zaslona. Vse to so malenkosti, ki v praksi olajšajo uporabo prenosnika.