'Tako kontroverznega začetka predsedovanja še nisem doživel'

"Za delovanje naših demokracij in naše Unije je spoštovanje vladavine prava ključno. Zveni nekoliko abstraktno, a je zelo konkretno. Demokracija niso le volitve in pridobitev večine, nato pa lahko počneš, kar hočeš. Demokracija lahko deluje samo, če tisti, ki so na oblasti, spoštujejo delitev oblasti, njen zakonodajni in sodni del. To je bistveno za delovanje naših družb," je v pogovoru za časnik Delo poudaril izvršni podpredsednik komisije, pristojen za zeleni dogovor, Frans Timmermans.

Osebni napadi ter obrekovanje sodnikov in članov evropskega parlamenta s prikazovanjem fotografij in namigovanjem, da počnejo nekaj neprimernega ali da to pomeni, da ne moreš zaupati pravosodnemu sistemu ali da je ta korumpiran, po njegovem mnenju pomeni nespoštovanje vladavine prava in delitve oblasti.

O vladavini prava je povedal še, da ta pomeni, da nihče ni nad zakonom. "Tem, ki spodkopavajo vladavino prava, je skupno, da želijo nadzirati pravo, mu dajati navodila ter si zagotoviti nadzor nad sodniki in sodišči. To je napad na vladavino prava in na sam temelj, kako bi morale delovati družbe v svobodnem svetu. Preseneča me, da se zdi, da se tisti, ki pravijo, da se bojujejo proti komunistom ali komunizmu, vračajo k metodam, ki so jih uporabljali v komunizmu," je še povedal nizozemski socialdemokrat.