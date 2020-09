'Greh' odraslih: otroke svarijo pred pastmi na spletu, sami pa počnejo enako

Primeri medvrstniškega nasilja in zlorab na spletu so v porastu, prijavi pa se le del teh, tudi zaradi strahu žrtev. A še vedno je kup otrok in mladostnikov, ki se na spletu ne izpostavljajo oz. pravilno ravnajo ob prvem znaku možnosti zlorabe. Še vedno ima veliko otrok prave vrednote, so ugotavljali udeleženci posveta Spletnega očesa.

Kot smo poročali včeraj, je Spletno oko predstavilo letno poročilo. Ugotavljajo, da so vnovič zabeležili porast deleža najmlajših žrtev pri posnetkih spolnih zlorab otrok. Prav tako opozarjajo na porast števila prijav in domnevno nezakonitih primerov tudi pri prijavah sovražnega govora na internetu. Karantena in šolanje na domu je otroke spremenilo, njihov odnos z virtualnim svetom se je poglobil, bolj so izpostavljeni vsem pastem na spletu, pa je na današnjem posvetu o zlorabah otrok na spletu opozorila svetovalna delavka na mariborski Osnovni šoli Martina Konšaka in sodelavka Tom Telefona Nina Babič. Kot je dejala, v šoli opaža, da otroci zelo redko zdržijo do konca pouka, brez da bi preverili svoj status na internetu, številu všečkov na svojih objavah, in to kljub prepovedi pametnih naprav v šoli, ki so jo pred karanteno zmogli spoštovati.

Babičeva opaža tudi več zlorab, ki se dogajajo med vrstniki, kot pa zlorab 'od zunaj'. To pripisuje številčnosti izobraževanj o zlorabah s strani tujih ljudi, odraslih. Mladostniki in otroci se med vrstniki tudi počutijo varne, zdi se jim, da če si deliš spolno vsebino med vrstniki, je to manj nevarno. Ko se razkrije primer zlorabe na spletu med vrstniki, je po navedbah Babičeve motiv pogosto, "da jim je bilo zabavno, da niso mislili, kot je izpadlo, da so se hoteli le pohvaliti ali se primerjati z drugimi. Včasih je motiv tudi maščevalnost in ljubosumje," je še dodala in opozorila, da pri medvrstniških zapletih namen zelo pogosto ni spolna zloraba. Vendar to"ne spremeni posledic na žrtvah, ki so še kako realne. Prav tako ne spremeni odgovornosti storilca. Morda se je ne zaveda, morda je bilo vse narejeno v hipu, brez odraslega naklepa, a odgovornost je treba učiti že prej, vsekakor pa takrat, ko se to zgodi,"je še pristavila Babičeva.

icon-expand Vsi smo dolžni nuditi pomoč otrokom, žrtvam spolnih zlorab. FOTO: Shutterstock