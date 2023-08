Tako lahko izkoristite zadnje počitniške dni in se z lahkoto pripravite na šolo!

Ostalo nam je le še nekaj dni počitnic, a nič zato. Super jih bomo izkoristili! Tukaj najdete nekaj idej, kaj vse lahko počnete in kako z lahkoto pripravite vse za šolo.

Poletje je čas brezskrbnih dni, ki jih vsi najraje preživljamo z našimi najmlajšimi. Prosti počitniški dnevi so nam sicer že šteti, a to še ne pomeni, da jih ne bomo maksimalno izkoristili. Če vam je zmanjkalo idej, kaj vse bi lahko počeli, smo za vas našli nekaj takšnih, ki ne zahtevajo veliko načrtovanja, obenem pa so pravšnje za še zadnje počitniške vragolije. 1. Raziskujte naravo! Ste kdaj pomislili, kako super je, da imamo v Sloveniji pravzaprav vsi gozdove na dosegu roke? Tudi tisti, ki živimo v mestih, smo lahko v nekaj minutah v gozdu. Prav zato je pobeg v gozd odlična ideja tudi za krajše (poldnevne) dogodivščine. Sprehod po gozdu lahko izkoristite tudi za učenje o rastlinah, gozdnih živalih ali za piknik. Morda najdete tudi kakšno gobo. Letos so zaradi nadpovprečno deževnega poletja na plan pokukale že prej. 2. Ustvarjajte! Otroci obožujejo ustvarjanje, zato se pozabavajte z bleščicami, lepilom in barvnimi papirji! Veseli bodo, če jim pripravimo delavnice, kjer lahko rišejo, barvajo in izdelujejo unikatne izdelke. Ko boste šli na sprehod, lahko naberete naravne materiale, kot so drevesni listi, odpadlo lubje, kamenčki in podobno, ter z njimi eksperimentirate pri ustvarjanju.

3. Tekmujte! Malo tekmovalnega duha v hipu nariše iskrice na očeh. To seveda ne velja le za otroke, tudi starši radi tekmujemo. Z družino in prijatelji lahko v bližnjem parku ali na travniku tekmujemo v štafeti. Skupaj z otroki lahko premagujemo ovire, skačemo v vrečah, tečemo v parih z zavezano eno nogo ali pa se preprosto lovimo. 4. Najdite zaklad! Ste se kot otroci igrali igro vroče in mrzlo ali risali zemljevide do zakladov? Z nekaj iznajdljivosti lahko za otroke pripravimo čisto pravi lov na zaklad. S preprostimi nalogami in izzivi jih lahko vodimo po poti do zaklada, ki ga pred tem skrijemo mi, starši. Zaklad lahko sami ali v družbi iščemo doma ali v naravi, zahtevnost nalog pa lahko prilagodimo starosti otrok. Super zabava za otroke in starše! 5. Poletite! Še znate izdelati zmaja? Kot otroci ste zagotovo izdelali kakšnega. Potrebujemo le vrvico, malo papirja, dve paličici in nekaj spretnosti. Otroci bodo z veseljem pomagali pri izdelovanju zmaja in z velikim pričakovanjem opazovali, kako bo njihov izdelek poletel. Seveda moramo poleg tega, da bo zmaj letel, poskrbeti tudi za lepo okrasitev, kjer lahko vajeti povsem prepustite svojim otrokom. Kaj pa pravi vremenska napoved? Veter bo!

Da boste lahko zadnje dni počitnic res izkoristili za zabavne aktivnosti in obenem tudi pripravili vse za šolo, opravite nakup šolskih potrebščin, knjig ter zvezkov kar na spletu. V spletni trgovini DZS vas čakajo vsi seznami knjig, zvezkov in potrebščin. Označite le šolo in razred, ki ga bo letos obiskoval vaš otrok, nato pa bo pred vami že pravi seznam potrebščin. Tako boste prihranili veliko časa, saj vam ne bo treba brskati med številnimi izdelki, vse za šolo pa vam bodo dostavili še na dom. Poleg naštetega imajo tudi veliko izbiro šolskih torb. Če jo vaši otroci želijo tudi preizkusiti, lahko zavijete v najbližjo poslovalnico DZS. Najdete jo tukaj .

