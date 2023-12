Tako prepoznate okolju prijaznejšo embalažo

Evropski teden zmanjševanja odpadkov , ki je letos potekal med 18. in 26. novembrom, je tokrat v središče postavil embalažo. Verjetno marsikdo pomisli, da bi bilo najbolje, če embalaže sploh ne bi bilo, vendar to najpogosteje ni mogoče. Embalaža namreč ščiti blago pred zunanjimi vplivi in poškodbami ter omogoča lažji transport in skladiščenje. Kljub vsemu pa lahko z določenimi ukrepi v gospodinjstvih zmanjšamo količino odpadne embalaže; prvi korak je zagotovo izbira izdelkov z okolju prijaznejšo embalažo.

- odstranitev dozirnega pokrovčka in izdelava embalaže iz reciklirane plastike: Kolagen s Q10, vitamini in minerali Multinorm (200 ml).

- lažja embalaža: Solatno in bučno olje Bellasan (1 l) dobavitelja Oljarna Petovar, Trajno mleko Milfina brez zamaška s 3,5 % in 1,5 % m. m. (1 l) dobavitelja Pomurske mlekarne, Gorčica Le Gusto (680 g) dobavitelja Tina, Delikatesne kumarice Nature's Gold (280 g) dobavitelja Ahac, Korneti vanilja Grandessa (9x110 ml) dobavitelja Incom in BIO Kokosov čips BIO natura (100 g) dobavitelja Gastlog;

Številni proizvajalci iščejo načine, kako bi zmanjšali embalažo, izdelke pakirali v tanjše in lažje materiale ali embalaži določene dele odstranili. K temu stremijo tudi pri HOFERju , kjer v sodelovanju z dobavitelji in strokovnim partnerjem Interzerom optimizirajo embalažo izdelkov lastnih blagovnih znamk. Seznam teh izdelkov je že zelo dolg. Za predstavo naj omenimo, da več kot 26 ton embalažnega materiala na leto* prihranijo že samo z optimizacijo embalaže spodaj omenjenih 10 izdelkov:

4. Kaj pa tekstil?

Z izbiro trajnostnih oblačil boste zmanjšali količino odpadnega tekstila. Pri HOFERju za manj tekstilnih odpadkov, ki predstavljajo enega večjih bremen za okolje, skrbijo tako, da strganih in odrabljenih delovnih oblačil ne zavržejo, temveč jih v sodelovanju s Komunalnim podjetjem Vrhnika že od leta 2020 predelujejo v nove uporabne izdelke, kot so odejice za živali, peresnice in vrečke za copate. Letos so izdelali antistresne žogice s polnilom iz sivke, delno pridobljene z žetvijo pred njihovo upravno-logistično stavbo, vrečke in sobne copate. Preden kakšen kos oblačila zavržete, tako premislite, ali ga lahko predelate v punčko iz cunj, blazinico, uporabite kos blaga za odejico za ljubljenčke ...

5. Kako izbirati in reciklirati? Odgovori so le en klik stran.