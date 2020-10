Tako sem se soočila z avtoimuno boleznijo

Prišla je jesen in zraven novi zagon moje avtoimune bolezni. Ker sem nosilka antigena HLA B-27 imam veliko problemov z revmatološkimi obolenji, raznimi uveitisi (to je vnetje očesa, ki se pojavi znotraj očesa, v sprednjem ali zadnjem delu očesa) in na mojo žalost letos prvič, da sem imela istočasno še prebavne težave.

icon-expand Enterosgel FOTO: Arhiv ponudnika

Od začetka sem bila zaprta z močnimi vetrovi, kasneje pa je sledila driska, včasih je bila prisotna tudi kri. Sledil je večji zagon in sem 4 dni bila na stranišču najmanj 20x na dan. Počutila sem se že kot račka, komaj pojem pa sem že na stranišču in gre vse ven iz mene. Ker smo v času trebušnih grip, raznih viroz in COVID-a, so tako kot ostale tudi mene testiral, da smo potrdili zagon avtoimune bolezni in ovrgli vse ostalo. Bila sem že čisto brez barve, volje, energije. Zjutraj nisem mogla niti vstati več, otroke odpeljati v vrtec, da ne govorim, da tudi v službo nisem mogla (pa čeprav nimam fizičnega dela), skratka izgledala sem kot, da bi me »tank povozil«. Skuhala sem si prežganko, pila borovničeve čaje, žvečila kumino, itd. Skratka skoraj vse sem preizkusila vendar mi nič ni pomagalo. Nato sem se spomnila, da imam v omari še Enterosgel in da se je že večkrat izkazal v dobri luči,odličen je tudi za sezonsko razstrupljanje telesa, premagovanje stresa in podporo imunskemu sistemu. Ker sem ga na sebi že preizkusila pri premagovanju stresa in detoxa, sem ga tudi tokrat začela piti za ureditev prebavnih težav. Izgubiti nisem imela kej, bolj bolna že nisem mogla biti, kot sem.

Izdelek uporabljam sedaj drugi teden, uporabljam ga vsak dan. Prvi dan sem ga vzela, priznam malo večkrat, kot 3x, saj sem resnično hotela, da se driska ustavi. Drugi dan pa sem vzela tri odmerke in sicer eno žličko zjutraj, eno žličko popoldne in eno zvečer. Že po enem dnevu se je opazila razlika, saj sem odšla na veliko potrebo samo še 6x. Zjutraj sem že lažje vstala in končno lahko odšla v službo, tudi barvo sem že malo pridobila nazaj, čez dan sem že veliko lažje funkcionirala, imela sem že malo več energije za vse. Po enem tednu se je moja prebava uredila do te mere, da grem samo še 2x na dan na stranišče brez driske. Vsa napihnjenost in bolečine so izginile. Trebušček ne zgleda več kot nosečniški, se je na srečo zravnal. Pridobila sem nazaj energijo, imunski sistem se je ponovno dvignil moje telo in glava nista več utrujena. Bolečine v sklepih so izginile, tudi uveitis se je hitro izboljšal. V službi sem ponovno polna energije in elana, lažje se spopadam s stresom,ki ga imamo v teh COVID časih več kot preveč. Sedaj ga še vedno pijem 3x na dan in sicer zjutraj, popoldne in zvečer. To bom nadaljevala do enega meseca, da se zagon resnično umiri.

Najbolj všeč pri tem izdelku mi je pa to, da izdelek uporabljate samo 14 dni in je več kot dovolj, da razstrupimo svoje telo. Kar je pa velika prednost pred ostalimi izdelki,ki so na tržišču za popolnoma isto stvar, saj moramo ostale izdelke jesti/piti vsaj 2 meseca, da dosežemo željne rezultate. Ker pa sta v službi sodelavca videla, kako hitro je meni pomagalo, sem ju uspela prepričati, da tudi ona dva preizkusita na sebi za detox. Kako je pa njima pomagalo pa več v kakšnem drugem članku.

