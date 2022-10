Tako so videti prostori proizvodnje picopeka Dana Strajnarja

Osemurno delo za računalnikom je zamenjal za moko in italijansko peč, namesto premetavanja in obračanja številk zdaj v rokah vrti testo za pico. In to ne katerokoli, ampak tisto pravo, neapeljsko. Danu Strajnarju, mlademu ljubljanskemu podjetniku, ki sodeluje v projektu Štartaj Slovenija, zato ni bilo treba odpotovati na jug Italije, rahle pice z drožmi in italijanskima paradižnikom in mozzarello pripravlja v Šempetru v Savinjski dolini, vnaprej pripravljene lahko z njegovo pomočjo zdaj pripravite tudi sami doma. V prostore Danove proizvodnje, kjer se, kot pravi, dogaja čarovnija, je z ekipo vstopila tudi naša novinarka Barbara Slukan in preverila, ali lahko svojo novinarsko službo zamenja za picopekinjo. Kaj je spekla oziroma kaj je zakuhala? Upajmo, da ne požara.