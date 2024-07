Takoj po preklicu velike požarne ogroženosti zagorelo pod Nanosom

Kot so pojasnili v ajdovskem centru, je zagorelo nekaj minut pred 11. uro. Zagorelo je v naravi, na težko dostopnem terenu med Podkrajem in Belo v občini Ajdovščina.

Prav danes je zagorelo na nanoški planoti, blizu Bele, na precej nedostopnem terenu, so sporočili z občine Ajdovščina. Tja so takoj odhiteli prostovoljni gasilci iz PGD Col in gasilsko reševalnega-centra Ajdovščina, pomagajo tudi prostovoljna gasilska društva iz Vipave, Vrhpolja in Podnanosa.

Na pomoč so prišle tudi zračne sile, saj je teren precej gozdnat in nedostopen, dodajajo na občini. Generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin je potrdil, da je bil ob požaru aktiviran tudi air tractor, ki pa se je že vrnil na Brnik. Tam je sicer v stanju pripravljenosti, če bi ga spet potrebovali.

Po do zdaj zbranih podatkih je zgorelo pol hektarja borovega gozda. Kot je povedal gasilec vipavske gasilske postaje Peter Prelc, je požar že pod nadzorom. Pojasnil je, da so imeli največ težav s terenom, saj je ta precej težko dostopen, po prvi oceni pa sta zagorela podrastje in nizka trava.

Gasilci trenutno iščejo morebitna žarišča in močijo teren, o vzroku požara pa zaenkrat ne morejo govoriti.

Ob tem na ajdovski občini poudarjajo, da na območju njihove občine do nadaljnjega še vedno ostaja v veljavi velika požarna ogroženost naravnega okolja. Pozivajo k upoštevanju prepovedi vsakršnega kurjenja v naravnem okolju in drugih aktivnosti, ki bi lahko povzročile požare.

Na Primorskem uradno prenehala veljati velika požarna ogroženost, občine jo podaljšujejo same

Uprava RS za zaščito in reševanje je sicer prav z današnjim dnem razglasila prenehanje velike požarne ogroženosti v naravnem okolju, ki so jo za več primorskih občin razglasili 17. julija. Poleg Ajdovšine še v občinah Koper, Izola, Piran, Ankaran, Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina, Komen, Vipava, Nova Gorica, Kanal, Brda, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba. Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter Policija sta tako z današnjim dnem tam prenehala izvajati poostren nadzor.

Za podobno potezo kot Ajdovci so se danes nato odločili tudi župani vseh štirih občin v slovenski Istri. "Zaradi trenutnega stanja v naravnem okolju," so pojasnili. Zaradi izredno sušnega terena na območju občine so se za podaljšanje razglasa požarne ogroženosti odločili tudi v Novi Gorici.