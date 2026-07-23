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Slovenija

Takoj so jim ugodili: Levica odstranila Vesno

Ljubljana, 23. 07. 2026 12.10 pred 1 uro 2 min branja 80

Avtor:
N.Š.
Luka Mesec in Asta Vrečko po neformalnih pogovorih pri predsednici države

Le dan po javnem pozivu stranke Vesna, naj Levica njeno ime umakne iz imena skupne poslanske skupine v državnem zboru, je Levica zahtevi ugodila. Poslanska skupina se od danes uradno imenuje zgolj Poslanska skupina Levica.

Do razhoda je prišlo po tem, ko je Vesna v sredo javno sporočila, da ne želi več, da je njeno ime povezano s poslansko skupino, saj po njihovih navedbah pri njenem delu in odločanju dejansko ne sodelujejo. Levici so očitali, da po skupnem nastopu na letošnjih državnozborskih volitvah nadaljuje samostojno in z njimi neusklajeno politično delovanje.

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Kot enega ključnih razlogov za razkol so izpostavili napoved kandidature sokoordinatorja Levice Luke Mesca za župana Ljubljane, ki po njihovih besedah ni bila usklajena z Vesno. Sopredsednik stranke Uroš Macerl je poudaril, da Vesna kljub imenu v poslanski skupini ni vključena niti v delo strokovnih sodelavcev niti v oblikovanje političnih stališč, zato po njihovem ne more izpolnjevati zavez, ki so jih dali volivcem.

Vesna je ob tem kritizirala tudi širši progresivni politični prostor. Ocenjuje, da stranke preveč energije namenjajo kadrovskim vprašanjem in delitvi političnega vpliva, premalo pa skupni strategiji in vsebinskim vprašanjem, kot so podnebne spremembe, energetika, prehranska varnost in socialna politika.

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V Levici so že v sredo sporočili, da z umikom imena nimajo težav in da bodo zahtevo uredili v najkrajšem možnem času. To so storili že naslednji dan.

V Levici so ob tem poudarili, da bodo še naprej delovali pod svojim imenom in za svoje politične odločitve prevzemali polno odgovornost, energijo pa usmerjali v delo za ljudi, varstvo okolja, zaščito demokratičnih vrednot in boj proti politični desnici, ne pa v javne polemike med političnimi partnerji

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KOMENTARJI80

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Majzelj
23. 07. 2026 13.36
Zelena politika ni ne leva in ne desna in ko bo to Vesni jasno bodo začeli delati na zelenih programih namesto lastnih političnih!
Odgovori
0 0
natas999
23. 07. 2026 13.29
klovni
Odgovori
+5
5 0
MESE?AR
23. 07. 2026 13.25
Kaj se zdaj hvalite, da boste prevzemali polno odgovornost , če ste pa v svoji vladi vse zafurali ! Lukec kje je 30.000 stanovanj ? A bo zdaj nekdo od vas odgovarjal ali se spet samo hvalite ?
Odgovori
+3
5 2
23. 07. 2026 13.25
Nikoli nebi glasoval za njih, če bi vedel da moje "Vesne" več ne bo zraven. Naj zdaj vrnejo mandate.....
Odgovori
+6
7 1
Jezna lepookica
23. 07. 2026 13.23
Important notice rej bi prišla Levica v parlament kot rednica, fokus, sls...nsi Logar sploh ni prišel, pa tudi sds ni zmagal!
Odgovori
-2
1 3
mali.mato
23. 07. 2026 13.21
V skrajni Levici so uporabili Golobov met čez rame.
Odgovori
+8
9 1
Important notice
23. 07. 2026 13.20
Briga levico za eno Vesno. Izkoristili so jih, da so prišli v parlament, sedaj pa "vozi, miško"!
Odgovori
+11
12 1
Vet63
23. 07. 2026 13.33
Idealna kombinacija nesposobnih pokvarjencev na eni strani in naivcev na drugi
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0 0
Stojadina-sportiva
23. 07. 2026 13.20
Če bi kdo od ostalih tako prevaro izvedel, bi že izvozili z kastrolami in transparenti in "ščitili" demokracijo...ah
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+5
5 0
cecen
23. 07. 2026 13.18
Dober na.te.g. Brez Vesne je vprasanje če bi dosegli 4%. Sedaj so jim pa samo v breme. Logična poteza. Tazadnja peče zelene.
Odgovori
+13
13 0
Roadkill
23. 07. 2026 13.18
enoceličarji so navdušeni
Odgovori
-3
0 3
Damzi
23. 07. 2026 13.17
V prevodu: dosegli so cilj, s pomočjo prišli v parlament, ker drugače bi jim zmanjkalo. Sedaj so pa po levičarsko Vesno vrgli čez ramo. Vsaj hvala za sodelovanje bi se spodobilo. Če ne spomin ne vara, je levica to enkrat že storila, na način da se je potem združila.
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+9
9 0
deratizacija
23. 07. 2026 13.15
Interesi nas združujejo in razdvajajo!
Odgovori
+2
2 0
Dolenjc5
23. 07. 2026 13.14
Samo da sem na oblasti Mesev Vrečkova. Koga boste čez 4 leta prosili za sodelovanje da pridete v parlament
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+9
10 1
Misanthrope
23. 07. 2026 13.13
V Levici imajo radi belo robo, zelena ne prbije dost
Odgovori
+8
8 0
ZIPPO
23. 07. 2026 13.12
Vsak normalen ve,da je Levica samo izkoristila stranko Zeleni za nekaj volilnih glasov.Zdaj pa so jih sramotno in brez morale odstranili.A tako si Mesec in njegovi predstavljajo demokracijo?Fuj res
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+18
19 1
mazo111
23. 07. 2026 13.09
pol dela je narejeno, sedaj se pa še sami odstranite, lenuharji
Odgovori
+10
12 2
grumf
23. 07. 2026 13.09
Škoda za Vesno, okoli jih je prinesel Prebilič, okoli so jih prinesli v Levici. Očitno nalogi niso kos. Žal.
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+13
13 0
ArkaMast
23. 07. 2026 13.08
Vesna je nekako brez okusa ali kot Radenska brez mehurčkov.
Odgovori
+7
7 0
janez653
23. 07. 2026 13.07
klasika. Levica jih je samo izkoristila, da so prišli v parlament
Odgovori
+16
17 1
Roadkill
23. 07. 2026 13.09
nihče jih ni prisilil v nič. to je bila obojestranska odločitev kaj ti ni jasno?vklopi tisto celico
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-14
2 16
Mucamjau
23. 07. 2026 13.07
Še med sabo se ne morejo zmenit in pol bi brihtirali kaj se dela narobe in odločali o usodi Slovencev in Slovenk... Rahlo mi gre na smeh
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+8
9 1
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