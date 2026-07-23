Takoj so jim ugodili: Levica odstranila Vesno

Do razhoda je prišlo po tem, ko je Vesna v sredo javno sporočila, da ne želi več, da je njeno ime povezano s poslansko skupino, saj po njihovih navedbah pri njenem delu in odločanju dejansko ne sodelujejo. Levici so očitali, da po skupnem nastopu na letošnjih državnozborskih volitvah nadaljuje samostojno in z njimi neusklajeno politično delovanje.

Kot enega ključnih razlogov za razkol so izpostavili napoved kandidature sokoordinatorja Levice Luke Mesca za župana Ljubljane, ki po njihovih besedah ni bila usklajena z Vesno. Sopredsednik stranke Uroš Macerl je poudaril, da Vesna kljub imenu v poslanski skupini ni vključena niti v delo strokovnih sodelavcev niti v oblikovanje političnih stališč, zato po njihovem ne more izpolnjevati zavez, ki so jih dali volivcem. Vesna je ob tem kritizirala tudi širši progresivni politični prostor. Ocenjuje, da stranke preveč energije namenjajo kadrovskim vprašanjem in delitvi političnega vpliva, premalo pa skupni strategiji in vsebinskim vprašanjem, kot so podnebne spremembe, energetika, prehranska varnost in socialna politika.