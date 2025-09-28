Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Takojšnja plačila: denar bo prejemniku na voljo v nekaj sekundah

Ljubljana, 28. 09. 2025 09.15 | Posodobljeno pred 59 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , M.S.
Komentarji
9

V drugem tednu oktobra bo začela veljati evropska uredba o takojšnjih plačilih, s katero bodo vsa plačila in nakazila, tako pravnim kot fizičnim osebam, izvedena takoj. Denar bo tako prejemniku na voljo v nekaj sekundah vse dni v letu, tudi ob vikendih in praznikih. Plačilne transakcije pa bodo ob tem tudi bolj varne.

Uredba bo začela veljati 9. oktobra, so sporočili iz Združenja bank Slovenije. Da bi postopki potekali uspešno in varno, svetujejo, da se pred potrditvijo plačila skrbno preveri podatke o prejemniku plačila in se uporablja uradni naziv ali točno ime prejemnika plačila, ki je vpisan v registru Ajpesa oz. v registru transakcijskih računov.

Novost velja za celotno EU. Od tega datuma bodo vse banke, hranilnice in ponudniki plačilnih storitev v EU morali komitentom omogočiti, da izvršujejo domača in čezmejna takojšnja plačila v evrih prek vseh kanalov, kjer že sedaj izvršujejo plačilne transakcije. Gre torej za plačila, ki so opravljena prek spletne ali mobilne banke ter v poslovalnici banke.

Z uveljavitvijo uredbe se bo zagotovila tudi večja varnost, prinaša namreč mehanizem preverjanja prejemnika plačila in možnost nastavitve limita.

Če vneseni naziv oz. ime prejemnika plačila ne bo ustrezal vneseni šifri IBAN, bo uporabnik ob vnosu podatkov prejemnika plačila prejel opozorilo. Na ta način bo zmanjšano tveganje za plačilo napačnemu prejemniku plačila ali za prevarantska nakazila, so pojasnili v bančnem združenju.

Nakazovanje denarja
Nakazovanje denarja FOTO: Shutterstock

Uvaja se tudi možnost nastavitve najvišjega dovoljenega zneska plačila. Uporabniki bodo lahko nastavili zgornjo mejo zneska za posamezno takojšnje plačilo (transakcijski limit) ali najvišji skupni znesek vseh plačil v enem dnevu (dnevni limit).

Evropska komisija je zakonodajni predlog predstavila oktobra 2022, članice EU pa so ga dokončno potrdile februarja lani. Namen je, da bi bila takojšnja plačila za državljane in podjetja v celotni EU dostopna, varna in brez ovir, so takrat pojasnili.

Evropska centralna banka (ECB) in centralne banke območja evra (evrosistem) so tehnični sistem, ki omogoča neprekinjeno poravnavo takojšnjih plačil po območju skupne valute, zagnale že konec leta 2018, zaživele so tudi že razne nacionalne sheme takojšnjih plačil.

V Sloveniji je nacionalna shema z imenom Flik v veljavi od leta 2020, na voljo pa je pri vseh slovenskih bankah in hranilnicah. Omogoča takojšnja plačila med strankami različnih bank v Sloveniji.

banke plačila
Naslednji članek

Človek proti naravi: kako naše navade hranijo cianobakterije v Bohinju

Naslednji članek

BLOG: Nepogrešljiva sestavina skoraj vsake kuhinje na svetu

KOMENTARJI (9)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
tron3
28. 09. 2025 10.19
+1
Nekateri še vedno verjamejo v zgodbo o nekem Japoncu, ki ga še nihče ni videl!!!??
ODGOVORI
1 0
EU Dig. Cenzura
28. 09. 2025 10.18
Zakaj se ne poroca da Anglija uvaja DIGITALNI ID. Ce ga ne bos imel ne bos mogu v sluzbo…
ODGOVORI
0 0
Samo navijač
28. 09. 2025 10.00
-2
Gledati, kako običajni ljudje zavračajo Bitcoin, je kot gledati vaščane leta 1440, kako se smejijo tiskarskemu stroju, medtem ko si brusijo peresa. Mislijo, da je neumno, ker je tako rekel duhovnik, nato pa se sprašujejo, zakaj so njihovi vnuki nepismeni dolžniški sužnji. Če hitro premotamo: duhovnika zamenjamo s CNBC, pero z dolarjem in čestitke ... ... živite v nadaljevanju, ki si ga nihče ni želel.
ODGOVORI
2 4
boslo
28. 09. 2025 10.12
+1
Nobene potrebe po reklamiranju, res ne razumem, kaj imaš od tega
ODGOVORI
1 0
Five -O
28. 09. 2025 09.39
+4
Revežem ki imajo blokiran račun in teh je malo morje to nič ne koristi!
ODGOVORI
9 5
motorka57
28. 09. 2025 09.48
+4
..... če trošiš nimaš, šparaj takrat ko imaš. lahko pa si 500 € vtetoviraš na ..... pa boš imel denar vedno pri roki in če te nekdo prosi za izposojo denarja, mu ponudiš k.....
ODGOVORI
5 1
Samo navijač
28. 09. 2025 09.36
-16
Ja sama brzina jih je. Edini pravi denar z vrednostjo je eden in edini na vekov veke BITCOIN. Vse ostalo je playstation.
ODGOVORI
0 16
Medo1964
28. 09. 2025 09.55
+4
bomo videli
ODGOVORI
4 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256