Takojšnja plačila: denar bo prejemniku na voljo v nekaj sekundah

Uredba bo začela veljati 9. oktobra, so sporočili iz Združenja bank Slovenije. Da bi postopki potekali uspešno in varno, svetujejo, da se pred potrditvijo plačila skrbno preveri podatke o prejemniku plačila in se uporablja uradni naziv ali točno ime prejemnika plačila, ki je vpisan v registru Ajpesa oz. v registru transakcijskih računov.

Novost velja za celotno EU. Od tega datuma bodo vse banke, hranilnice in ponudniki plačilnih storitev v EU morali komitentom omogočiti, da izvršujejo domača in čezmejna takojšnja plačila v evrih prek vseh kanalov, kjer že sedaj izvršujejo plačilne transakcije. Gre torej za plačila, ki so opravljena prek spletne ali mobilne banke ter v poslovalnici banke.

Z uveljavitvijo uredbe se bo zagotovila tudi večja varnost, prinaša namreč mehanizem preverjanja prejemnika plačila in možnost nastavitve limita.

Če vneseni naziv oz. ime prejemnika plačila ne bo ustrezal vneseni šifri IBAN, bo uporabnik ob vnosu podatkov prejemnika plačila prejel opozorilo. Na ta način bo zmanjšano tveganje za plačilo napačnemu prejemniku plačila ali za prevarantska nakazila, so pojasnili v bančnem združenju.