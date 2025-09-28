Takojšnja plačila: denar bo prejemniku na voljo v nekaj sekundah

Uredba bo začela veljati 9. oktobra, so sporočili iz Združenja bank Slovenije. Da bi postopki potekali uspešno in varno, svetujejo, da se pred potrditvijo plačila skrbno preveri podatke o prejemniku plačila in se uporablja uradni naziv ali točno ime prejemnika plačila, ki je vpisan v registru Ajpesa oz. v registru transakcijskih računov.
Novost velja za celotno EU. Od tega datuma bodo vse banke, hranilnice in ponudniki plačilnih storitev v EU morali komitentom omogočiti, da izvršujejo domača in čezmejna takojšnja plačila v evrih prek vseh kanalov, kjer že sedaj izvršujejo plačilne transakcije. Gre torej za plačila, ki so opravljena prek spletne ali mobilne banke ter v poslovalnici banke.
Z uveljavitvijo uredbe se bo zagotovila tudi večja varnost, prinaša namreč mehanizem preverjanja prejemnika plačila in možnost nastavitve limita.
Če vneseni naziv oz. ime prejemnika plačila ne bo ustrezal vneseni šifri IBAN, bo uporabnik ob vnosu podatkov prejemnika plačila prejel opozorilo. Na ta način bo zmanjšano tveganje za plačilo napačnemu prejemniku plačila ali za prevarantska nakazila, so pojasnili v bančnem združenju.
Uvaja se tudi možnost nastavitve najvišjega dovoljenega zneska plačila. Uporabniki bodo lahko nastavili zgornjo mejo zneska za posamezno takojšnje plačilo (transakcijski limit) ali najvišji skupni znesek vseh plačil v enem dnevu (dnevni limit).
Evropska komisija je zakonodajni predlog predstavila oktobra 2022, članice EU pa so ga dokončno potrdile februarja lani. Namen je, da bi bila takojšnja plačila za državljane in podjetja v celotni EU dostopna, varna in brez ovir, so takrat pojasnili.
Evropska centralna banka (ECB) in centralne banke območja evra (evrosistem) so tehnični sistem, ki omogoča neprekinjeno poravnavo takojšnjih plačil po območju skupne valute, zagnale že konec leta 2018, zaživele so tudi že razne nacionalne sheme takojšnjih plačil.
V Sloveniji je nacionalna shema z imenom Flik v veljavi od leta 2020, na voljo pa je pri vseh slovenskih bankah in hranilnicah. Omogoča takojšnja plačila med strankami različnih bank v Sloveniji.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.