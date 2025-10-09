Po novem denar na računu v nekaj sekundah

Odslej lahko s takojšnjimi plačilii uporabniki v spletni ali mobilni banki ter v poslovalnici banke izvršujejo plačila, ki so prejemniku na voljo v do 10 sekundah. Tako je bilo sedaj pri uporabi storitve Flik, ki omogoča takojšnja nakazila denarja s pametnim telefonom med uporabniki bank v Sloveniji.

Uvedba takojšnih plačil v EU prinaša hitrejšo in varnejšo izvedbo plačilnih transakcij. Za dodatno zaščito se je uvedel mehanizem preverjanja ujemanja imena prejemnika in njegove mednarodne številke bančnega računa IBAN ter možnost nastavitve najvišjega dovoljenega zneska plačila.

Uporabnika sistem opozori, če vnesen naziv oz. ime prejemnika plačila ne ustreza vnesenemu IBAN. Če uporabnik nastavi zgornjo mejo zneska za posamezno plačilo ali najvišji skupni znesek plačil v enem dnevu, zmanjša tveganje za plačilo napačnemu prejemniku plačila ali za prevarantska nakazila.