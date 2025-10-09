Svetli način
Slovenija

Po novem denar na računu v nekaj sekundah

Ljubljana, 09. 10. 2025 06.41 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , Ne.M.
V EU vse banke, hranilnice in ponudniki plačilnih storitev po novem uporabnikom omogočajo, da se tako domača kot čezmejna plačila in nakazila v evrih prek vseh kanalov izvedejo takoj. Denar je tako prejemniku na voljo v nekaj sekundah vse dni v letu, tudi ob vikendih in praznikih.

Mobilne banke
Mobilne banke FOTO: Shutterstock

Odslej lahko s takojšnjimi plačilii uporabniki v spletni ali mobilni banki ter v poslovalnici banke izvršujejo plačila, ki so prejemniku na voljo v do 10 sekundah. Tako je bilo sedaj pri uporabi storitve Flik, ki omogoča takojšnja nakazila denarja s pametnim telefonom med uporabniki bank v Sloveniji.

Hitrejša in varnejša izvedba transakcij

Uvedba takojšnih plačil v EU prinaša hitrejšo in varnejšo izvedbo plačilnih transakcij. Za dodatno zaščito se je uvedel mehanizem preverjanja ujemanja imena prejemnika in njegove mednarodne številke bančnega računa IBAN ter možnost nastavitve najvišjega dovoljenega zneska plačila.

Uporabnika sistem opozori, če vnesen naziv oz. ime prejemnika plačila ne ustreza vnesenemu IBAN. Če uporabnik nastavi zgornjo mejo zneska za posamezno plačilo ali najvišji skupni znesek plačil v enem dnevu, zmanjša tveganje za plačilo napačnemu prejemniku plačila ali za prevarantska nakazila.

KOMENTARJI (16)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ActiveR
09. 10. 2025 08.32
Za posle, ki jih nekateri berejo kot kickback dogovore v Golobovih krogih, se omenja domnevno podjetje Mobilia d.o.o. — po novem bo denar v nekaj sekundah pristal v levih žepih. Golob je pravo utelešenje korupcije. Te malverzacije bomo ustavili, leVim in posebej Golobu, bomo rekli NIKOLI VEČ.
ODGOVORI
0 0
proofreader
09. 10. 2025 08.31
+1
Bitcoinovci pa v jok. Evri bodo v 10 sekundah na računu, oni pa čakajo na potrditev tudi po 10 minut. Informacija z uradne spletne strani Bitcoin org.
ODGOVORI
1 0
Šarjan Marec
09. 10. 2025 08.31
+1
Torej nam bodo zdaj lahko denar še hitreje ukradli...
ODGOVORI
1 0
Darko32
09. 10. 2025 08.30
+1
Seveda pod pogojem, da se ujemajo vsi podatki v transakciji. Namreč pri nas je še vedno koruptivno delovanje, kjer navedejo en podatek in navedejo drugi podatek. Tako da ne veš kdo je prejemnik transakcije. To so tudi znani po sodiščih, kjer celo navajajo različne podatke o lastnikih transakcijskih računov. Zato bi morlai prvo usposobiti v javni upravi, sodstvo, da se ne mora takoj kaznovati tistega, kateri bo navedel podatke, kateri se ne ujemajo. Žal pa je vse drugače, zato nehajmo nakladati kako vse to deluje. Banka, katera bo dala kaj na sveje ime bo delal precizno in če ne bodo vsi podatki usklajeni ne bodo izvršili transakcije in to je rpavilno.
ODGOVORI
1 0
Five -O
09. 10. 2025 08.29
+2
Največja bedarija so stroški banke, da imajo pajaci lahko dobre plače, bižičnice....
ODGOVORI
2 0
Samo navijač
09. 10. 2025 08.29
-1
Če nekomu daste nepošteno prednost, bo prevladoval. Fiat denar daje vladam in centralnim bankam nepošteno prednost. Sčasoma se prevlada spremeni v tiranijo.
ODGOVORI
0 1
Samo navijač
09. 10. 2025 08.27
-2
Bitcoin bo najprej postal PRIVZETO varčevalno sredstvo celotne človeške rase ,nato edino placilno stedstvo in nekatere tukaj skrbi, kaj se bo zgodilo s ceno čez 1-4 leta? Še vedno nimate pojma, kako velika ideja je Bitcoin.
ODGOVORI
0 2
proofreader
09. 10. 2025 08.29
+2
Bitcoin omogoča popoln nadzor nad transakcijami. Ne, hvala.
ODGOVORI
2 0
Tadi 1973
09. 10. 2025 08.24
+3
Povsod po svetu JA, v Sloveniji NE !!!!!!!!!
ODGOVORI
3 0
yolli
09. 10. 2025 08.23
+1
A to danes že velja ??
ODGOVORI
1 0
proofreader
09. 10. 2025 08.29
+2
Ja. Ti napišem moj TRR in lahko testiraš.
ODGOVORI
2 0
Samo navijač
09. 10. 2025 08.14
+1
Ripple, se eden v vrsti centraliziranih shitcoinov !!!
ODGOVORI
1 0
Samo navijač
09. 10. 2025 08.12
-1
O sveta pogruntavščina. Prekopirano od Satoshija.
ODGOVORI
0 1
tron3
09. 10. 2025 08.06
+1
QFS ali novi finančni sistem!!!
ODGOVORI
1 0
blazboss
09. 10. 2025 08.05
+1
ripple dela svoje. kdor to ve, ga caka lepa prihodnost
ODGOVORI
2 1
proofreader
09. 10. 2025 08.00
+0
Sedaj bodo lahko nepridipravi še hitreje kradli denar naivnim državljanom.
ODGOVORI
2 2
