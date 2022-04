Takole športne posnetke v ‘slow motionu’ ujame Jernej Damjan!

V objektiv ujame vrhunske športne posnetke

Z novim Xiaomi 12 Pro Jernej zadnje čase ustvarja odlične vsebine. “Glede na to, da so moji posnetki večinoma športni, so tudi posnetki v “slow motion”-u pomembni in kaj hitro se zgodi, pri večini telefonov, da le ti niso dovolj jasni za uporabo. Pri Xiaomiju pa me je navdušilo ravno to,” razlaga Jernej. “Telefon uporabljam za vse. Sem spada tudi snemaje in montaža video posnetkov. Ne da jih najraje gledam, jih pa sigurno največ,” pove.

“Nočni način je nor!”

“Popolnoma me je prepričal nočni način snemanja! Slednji je nor! Veliko telefonov sem že preizkusil pa ne vem, če se lahko katerikoli kosa z njim. Odlično pa je tudi to, da je PRO način fotografiranja ali snemanja vključen v osnovni meni, kar je odlično kadar si želiš res ustvariti tisti perfekten posnetek,” razkrije še eno prednost pametnega telefona Jernej Damjan.

To pa še ni vse

Telefon Xiaomi 12 Pro namreč omogoča snemanje posnetkov studijske kakovosti ne glede na razmere, pa naj gre za zahtevne svetlobne pogoje ali premikajoče se objekte. Xiaomi 12 se ponaša s profesionalnim naborom trojnih kamer za vsestransko fotografiranje, v katerem je glavna širokokotna kamera s 50 MP in zmožnostjo snemanja videoposnetkov v 8K.

Način AI Cinema, ki je na voljo na vseh treh napravah, z enim samim dotikom ponuja številne ustvarjalne možnosti za urejanje videoposnetkov, kot so načini Parallel World, Freeze Frame Video in Magic Zoom

Vrhunske zmogljivosti v ikoničnem dizajnu

Te prenosne žepe naprave se udobno prilegajo vaši dlani zahvaljujoč ikoničnemu dizajnu serije Xiaomi 12, ki je osredotočen na uporabnika. Vitkejše baterije visoke zmogljivosti in ožja reža prihranijo dragocen prostor v napravi. 6,73-palčni zaslon Xiaomi 12 Pro je obdan z elegantnim okvirjem s prefinjenimi 3D krivuljami. Medtem 6,28-palčni zaslon Xiaomi 12 in Xiaomi 12X meri v širino le 69,9 mm in je poudarjen z gladkimi krivuljami za popolno prileganje3. Vse tri naprave so na voljo v sivi, vijolični in modri barvi.

Polnjenje naslednje generacije

Da lahko serija Xiaomi 12 zagotavlja profesionalne kinematografske in zabavne izkušnje ves dan, se naprave ponašajo s hitrostjo in varnostjo polnjenja nove generacije.

Xiaomi 12 Pro ima polnilnik Xiaomi HyperCharge z neverjetno močjo 120 W. Izjemno zmogljiva 4.600 mAh baterija je v načinu Boost popolnoma napolnjena v samo 18 minutah. Xiaomi 12 Pro ponuja zmogljivost polnjenja naslednje generacije, ki gre v korak z zahtevami uporabnikov.

Ura, ki je ni potrebno polniti vsak dan

Poleg pametnega telefona pa je Jerneja navdušila tudi ura Xiaomi Watch S1 Active. “Če sem čisto pošten, sem imel spremljanja pulza in porabe kalorij dovolj v času svoje športne poti zato so mi te funkcije bolj za to, da spremljam svoje zdravje. Vsekakor pa je tandem ura-telefon zelo uporaben sploh pri filtriranju informacij. Sedaj kadar delam ali pa sem doma in me kdo kliče, pošlje sporočilo - samo obrnem zapestje in ne segam besno po telefonu. Tako prihranim ogromno časa in tudi telefon ni toliko časa po nepotrebnem v mojih rokah,” pove.

Ura je že postala njegova vsakodnevna spremljevalka. “Glede na to, da je za tako pametno uro zelo lahka in udobna, tudi spanje z njo ni nikakršen problem. Drugače pa je pregledna in enostavna in ti ponuja ravno pravšnjo količino podatkov in obvestil, da se ne ukvarjaš ves čas s telefonom. Aja pa vsekakor ne smem pozabiti na baterijo. Te pametne ure vam ne bo potrebno polniti vsak večer ampak jo boste mirno na vsake 4-5dni!”

Fantastično darilo ob nakupu novega telefona Xiaomi 12

Od 1. do 10. aprila 2022 poteka posebna akcija pri nakupu pametnega telefona.

V AKCIJSKI PONUDBI ob nakupu telefona Xiaomi 12 Pro in Xiaomi 12 dobite uro Xiaomi S1 Watch Active.